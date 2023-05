Heidi und Leni Klum: Stress wegen Dessous-Kampagne

Allen Kritikern zum Trotz haben es das Mutter-Tochter-Duo Heidi und Leni Klum wieder getan und modeln für die neueste Intimissimi-Kollektion in frühlingshaften Dessous.

Seit dem Vorjahr sind die beiden Topmodels Heidi und Leni Klum Markenbotschafterinnen der italienischen Unterwäschemarke Intimissimi und posieren schon zum dritten Mal gemeinsam als Mutter-Tochter-Gespann für die neue Frühjahrs-Kampagne. Doch für die freizügigen Fotos hagelt es Kritik.

Eingespieltes Team - trotz Aufregung

Die Dessous-Marke Intimissimi präsentiert ihre neue Frühjahrs-Kollektion mit ihren beiden Aushängeschildern Heidi und Leni Klum. Wie gewohnt posieren Mutter und Tochter in sexy Unterwäsche... was den beiden allerdings schon in der Vergangenheit reichlich Gegenwind eingebrockt hatte. Neben WOW-Ausrufen und Begeisterung mancher Fans hagelte es auch ordentlich an Kritik. Denn die einen finden es cool und sexy, wenn sich Mutter und Tochter gemeinsam in Dessous knipsen lassen, während andere es unglaublich unangebracht finden.

In den sozialen Medien war schon nach der letzten Kampagne zu Weihnachten von "Sexualisierung" die Rede. In einem anderen Kommentar bei Instagram hieß es zur Tochter: "Sie ist noch so jung. Sie so sehr auf das Körperliche zu reduzieren. Muss das wirklich sein? Wie nötig muss eine Mutter es haben, so etwas zu tun? Irgendetwas stimmt hier nicht." Gestern feierte Leni allerdings ihren19. Geburtstag, und ist also alt genug um sich ablichten zu lassen wie sie gern möchte.

Doch Klum und ihr Klümchen scheint der Shitstorm nichts auszumachen und posten die Kampagne weiterhin stolz auf ihre Social Media Kanäle. Gemeinsam werben sie in sinnlicher weißer Spitze mit spielerischen Perlen-Details und Blumenstickereien auf zartem Flieder.