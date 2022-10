× Klum: Gemeinsam in sexy Dessous

Zum ersten Mal stehen Heidi und Leni für Unterwäsche gemeinsam vor der Kamera.

Sexy. Wie die Mutter, so die Tochter. Dass Leni Klum in die Fußstapfen ihrer Mama Heidi tritt, ist kein Geheimnis mehr. Jetzt allerdings versetzen Mutter und Tochter ihre Fans komplett in Verzückung.

Für das Dessous-Label Intimissimi standen die beiden gemeinsam in sexy Unterwäsche vor der Kamera. Der Grundstein für eine weitere Ausnahmekarriere in der Familie Klum ist somit gelegt.

Leni Klum, die neue Generation auf der Überholspur

Leni Klum, die älteste Tochter von Heidi ist mittlerweile 18 Jahre alt und selbstbewusst in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten. Sie verkörpert die neue Generation und steht auch in punkto Schönheit ihrer Modelmama um nichts nach. Sie läuft auf den internationalen Laufstegen und posiert für die renommiertesten Magazine - mit einer Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen sucht.

Das berühmte Mutter-Tochter-Gespann wird ab heute, 10. Oktober, in einem imposanten TV-Spot für viel Aufsehen sorgen. Die Idee hinter dem TV-Spot war es, allen zu zeigen, wie sie wirklich sind. Das Publikum bekommt den Eindruck von exklusiven Behind the Scenes-Momenten beim großen INTIMISSIMI-Fotoshooting.