Ganz die Mama! Leni Klum lässt die Hüllen fallen

Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Heidi Klums "Nepo-Baby" tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter, und postet einen Dessous-Snap auf Instagram.

Leni Klum hat nicht nur ihre natürliche Schönheit von Mama Heidi geerbt - auch ihren Drang zu gewagten Social Media Posts. Nach der Intimissimi-Kampagne, in der das Mutter-Tochter Duo Lenis große Model-Karriere startete, posiert die 18-jährige für Dior, Michael Kors und About You. Für Aufsehen sorgte Leni nun auch mit ihrem letzten Social Media Schnappschuss, in dem sie ganz viel Haut zeigte.

Sexy Post

Für die Make-up-Artistin Ash K Holm lies Leni die Hüllen fallen. Durch die Story-Funktion ihres offiziellen Instagram-Account präsentierte das Nachwuchs-Model ihren Make-Up Look der Star-Artistin, und trug dabei lediglich einen hautfarbenen BH, welchen sie mit ihren Händen verdeckte.

© Instagram / @leniklum

Weniger ernst ging es offenbar bei dem Shooting zu, bei dem die sexy Aufnahme entstanden ist. "Wir haben viel gelacht", schreibt die Stylistin dazu auf Instagram. Bei Ash K Holm ist Leni in guten Händen, immerhin ist die Star-Stylistin auch für die Make-up-Looks von Ariana Grande und den Kardashian-Jenners zuständig.