Heidi Klum: Das waren ihre wilden Coachella Looks

Wenn das begehrte Musikfestival in der kalifornischen Wüste steigt ist natürlich auch Heidi Klum mit dabei - samt nicht nur einem, sondern ganzen 4 übertriebenen Festival-Looks.

Topmodel Heidi Klum war vergangenes Wochenende in Feierlaune und besuchte zusammen mit ihren Freunden und Kindern das Coachella-Festival in Kalifornien. Die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin machte zwar mit ihren Coachella-Looks wie immer eine gute Figur, traf jedoch modisch gleich vier Mal daneben. Ihre gewagten Mode-Statements teilte die dreifache Topmodel-Mama mit ihren Fans auf Instagram - und bekam dort für ihre freizügigen Outfits teilweise heftige Kritik.

Tiefer Einblick

Ihre Reihe an misslungenen Looks startete Heidi Freitagabend mit einem goldenen Mini-Kleid mit tiefen Rückenausschnitt. Doch war der Ausschnitt gar so tief, dass ihr schwarzer Tanga hervorblitze. Dass ihre Follower ihr Outfit kritisierten, dürfte der 49-Jährigen jedoch nichts ausgemacht haben - und so zeigte sie sich Po-schwingend in bester Laune.

Hauch von Nichts

Für den zweiten Fesitval-Tag tanzte sich der Star freizügig in Stimmung. In einem zweiten Video, welches Heidi Klum mit ihren Fans auf Instagram teilte, sieht man zwar nur ihre Spiegelung in einem Terrassenfenster, doch ist dennoch deutlich zu erkennen, dass das Model auch hier spärlich bekleidet war.

Spitzen-Set

Für ihren dritten Look wählte das Topmodel zur Abwechslung etwas mehr Stoff und zeigte sich in einem stylischen Spitzen Two-Piece. So bedeckt sahen wir Heidi lange nicht mehr!

Dirndl-Look

Für den Abschluss-Look wählte die Blondine ein knappes Dirndl. Das schulterfreie Kleid erinnerte mit aufwendigen Verzierungen mehr an die Oktoberfest-Tracht als einen Festival-Look - und ist somit in Palm Springs deutlich an falscher Stelle. Das Highlight ihrer außergewöhnlichen Looks kombinierte das Model mit einen schwarzen Spitzen-BH, welches ihr Dekolleté deutlich in Szene setzte.

Klar, das Topmodel sieht für ihr Alter großartig aus: schlank, durchtrainiert und strahlend. Doch ihre Festival-Outfits ließen sie weniger sexy als verzweifelt wirken. In Zukunft, ein bisschen mehr Stil, bitte!