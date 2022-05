Frischer Look und neue Brands

Das Freeport Fashion Outlet-Center an der österreichisch-tschechischen Grenze bei Kleinhaugsdorf finalisiert seine seit der Übernahme durch österreichische Eigentümer gestartete Qualitätsoffensive und präsentiert sich im frischen Look.

Auf einer vermietbaren Fläche von rund 22.400 Quadratmetern sind 75 Shops mit rund 250 internationalen Top-Brands wie Tommy Hilfiger, Adidas, Under Armour, Nike, Levis, GAP, Guess, Puma, Wellensteyn und Calvin Klein untergebracht. Neben einem Upgrade bei der Gastronomie kommen die Gäste dank benachbarter Ausflugsmöglichkeiten in den Genuss eines 360-Grad-Shoppingerlebnisses. Die Sonntagsöffnung sowie die verbesserte Infrastruktur machen Freeport für preisbewusste Shopping-Fans zur Top-Adresse im Osten Österreichs.

Große Marken zu kleinen Preisen

Das progressive Freeport Fashion Outlet-Center setzt in dieser von einer Teuerungswelle geprägten Zeit auf eine vielversprechende Erfolgsformel. Das Outlet-Center bei Kleinhaugsdorf an der tschechisch-österreichischen Grenze bietet Mode, Sport- und Outdoor-Bekleidung, Schuhe, Schmuck, Accessoires und Heimtextilien ganzjährig bis zu 70 Prozent günstiger als der empfohlene Verkaufspreis. Um in Zukunft noch attraktiver zu werden, setzt Freeport auf ein kontinuierliches Upgrade. Der Gewinn neuer Premium-Shops, allen voran Under Armour, GAP, Gerry Weber, Triumph und Calvin Klein, zeigt deutlich: Dieser Standort wird für internationale Designer und Luxusmarken immer interessanter. Neue Shops, Cafés, Restaurants, sowie attraktive Ausflugsziele und Wellnessmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung sorgen für eine deutlich verbesserte Shopping-Atmosphäre. In den Genuss davon kommen immer mehr Familien, die das Shoppingerlebnis mit einem Ausflug kombinieren.

Video zum Thema: Freeport Fashion Outlet-Center

Sonntagsöffnung und verbesserte Infrastruktur

Über zwei Millionen Besucher:innen verzeichnet Freeport jährlich. Die 75 Shops mit über 250 internationalen Top-Marken sind dank der Schnellstraße S3 in 40 Minuten von Wien aus mit dem PKW erreichbar. Den Gästen stehen über 1.300 Gratis-Parkplätze direkt vor den Toren des Outlet-Centers zur Verfügung. Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren zählen die Sonntagsöffnung sowie der einzigartige Charakter des Hauses: Bei Freeport handelt es sich um ein wettergeschütztes Indoor-Village. Eine markante Wolkendecke, wie im Caesars Palace in Las Vegas, sowie großzügig gestaltete Glasflächen sorgen in der Einkaufsstraße für eine angenehme Atmosphäre. Sowohl bei Regen als auch bei Sonnenschein und das an 363 Tagen im Jahr wird den Gästen ein Shopping-Erlebnis mit Entertainment geboten.

Zu den weiteren Highlights zählen diverse Events sowie die „Clearance Stores“, allen voran der Nike Store – ein Outlet vom Outlet. Soll heißen: Auf die Gäste wartet eine Top-Qualität zu unschlagbaren Preisen. Um die Geldbörse zusätzlich zu entlasten, bietet sich eine kostenlose Mitgliedschaft im VIP-Club von Freeport an. Alle Shopping-Fans, die sich in der Freeport App registrieren, bekommen zusätzliche Rabatte von bis zu 10 Prozent auf den Einkauf und sammeln Punkte. Diese können gegen hochwertige Preise eingetauscht werden.

© FREEPORT Fashion Outlet ×

Freeport als Familien-Attraktion

Mit den Auflockerungen der Maßnahmen im Zuge der COVID-19 Pandemie ist in der ganzen Region rund um Freeport ein klarer Aufschwung erkennbar. Davon profitieren auch die angrenzenden Attraktionen. Für einen gepflegten Ausflug mit Qualitätsgarantie sorgt das Time Travel Museum „Terra Technica“. Auf einer Fläche von rund 8.500 Quadratmetern werden rund 800 Jukeboxen, 250 Flipper, historische Spielkonsolen sowie ein Batmobil und Accessoires diverser Superhelden, ausgestellt. Eine Zeitreise der Spielkonsolen – von den ersten Nintendos und Commodores bis hin zu den aktuellen Modellen – begeistert Jung und Alt. Alle historischen Konsolen und Flipper sind bespielbar. Zu den weiteren Attraktionen zählen zwei Kartbahnen sowie die Kinderwelt MERLIN, die mit über 200 Stationen einiges zu bieten hat. Komfortabel nächtigen lässt es sich im Vier-Sterne Hotel Savannah inklusive Wellnesscenter und angrenzendem Casino (PALACINO) oder im Amerika-Style gehaltenen Juke Box Hotel mit thematisierten Zimmern.

© FREEPORT Fashion Outlet ×

Adresse / Anfahrt

Chvalovice-Hate 196, 669 02 Chvalovice, Tschechien / unmittelbar neben Kleinhaugsdorf (PLZ 2054).

Von Wien aus fahren Sie auf die A22 auf und folgen der Autobahn bis Stockerau. Bei Stockerau fahren Sie auf die S3 und folgen dieser bis zum Freeport Fashion Outlet direkt nach dem Grenzübergang Kleinhaugsdorf Die Fahrzeit beträgt ca. 40 Minuten.

Weitere Informationen finden Sie hier.