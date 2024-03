Oscars 2024: Die besten Looks vom roten Teppich

Die Academy Awards wurden zum 96. Mal verliehen und unsere Blicke waren ganz auf den roten Teppich vor dem Dolby Theatre gerichtet – genauer gesagt auf die Outfits der Gäste.

Glamouröser gehts nicht! Die Oscar-Verleihung ist alljährlich nicht nur ein cineastisches Megaevent, sondern auch immer ein Modespektakel. Die diesjährige Oscar-Nacht hat für zahlreiche Wow-Momente auf dem Red-Carpet gesorgt. Dramatische Schleppen, glamouröse Roben sowie extravagantes Make-up und einzigartige Frisuren machen die Looks der Stars bei den 96. Academy Awards aus.

Oscars 2024: Die schönsten Looks des Abends

Die Gala, die dieses Jahr wieder von Jimmy Kimmel moderiert wurde, ist für alle großen Designer:innen und Modehäuser von großer Bedeutung. Alle Augen sind den großen Stars zugewandt, vor allem die rund um die Nominierungen für den besten Film. Neben dem Barbie-Cast – Margot Robbie, Ryan Gosling und America Ferrera – waren auch die Looks von weiteren Nominierten, Emma Stone, Cillian Murphy und Carey Mulligan, unter den Favorit:innen für die aufregendsten Looks.

Diese Looks vom roten Teppich waren preisverdächtig

Bei den diesjährigen Academy Awards funkelten die Stars ohne Ende. Etwa Emily Blunt in einem kristallbesetzten Schiaparelli Kleid oder Florence Pugh in einer futuristischen Robe von Del Core. Während Silber bei den Glitzer-Looks eindeutig vorherrschte, gab es auch ein paar funkelnde Ausreißer. Etwa "Barbie"-Darstellerinnen America Ferrera, in einem pinken Versace Kleid und Margot Robbie in einer schwarz funkelnden Robe, ebenfalls von Versace.

Auffällig viele Stars entschieden sich für Kleider mit Peplums. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie am Oberkörper extrem figurbetont geschnitten sind und zur Hüfte ein ausgestelltes “Schößchen” haben. Bei den Academy Awards 2024 wählten etwa Emma Stone oder Lupita Nyong'o den überraschenden Kleider-Trend.

Die Best-Dressed-Stars

Klicken Sie sich durch die schönsten Looks des Abends!