Fashion Week: So heiß ist New York

Das Motto heißt: Auffallen um jeden Preis! Und das hat das Label Black Tape Project definitiv geschafft.

Am Sonntag fand die Fashion-Show des Labels Black Tape Project in New York statt. Und da ging es heiß her. Die Models waren nur mit Tapes und ein wenig Schmuck „bekleidet“, zu sehen waren die verschiedensten Muster in unterschiedlichen Farben. Bedeckt wurde nur das Notwendigste.

Black Tape Project 1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Der Designer Joel Alvarez ist weltweit der einzige Body-Tape-Experte. Auf der Homepage des Labels gibt es die Tapes zu kaufen. Auch an Seminaren kann man teilnehmen, um diese Art von Körperkunst zu beherrschen. Gerade für Festivals ein begehrtes „Outfit“.