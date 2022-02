Star-Aufgebot beim Finale der Fashion Week

Auch am letzten Tag der New Yorker Fashion Week zeigten die Stars ihre schönsten Looks.

Knapp eine Woche lang war New York der Mittelpunkt der Modewelt. Am letzten Tag der New Yorker Fashion Week, zeigten die Stars und Mode-Influencerinnen ein letztes Mal ihre Lieblings-Looks. Vor allem bei der Show des US-Desginers Michael Kors gaben sich die Promis die Klinke in die Hand. Aber auch vor den Schauen war die Promi-Dichte auf den Straßen New Yorks besonders hoch. Diashow: Star-Aufgebot beim Finale der New Yorker Fashion Week 1/8

8/8 © Getty Schauspielerin Blake Lively im babyblauen Dreiteler. © Getty Die deutsche Influencerin Leonie Hanne im Glitzer-Look. © Getty Mode-Bloggerin Xenia Adonts im Oversize-Anzug. © Getty Cool, cooler, Irina Shayk. Das Supermodel spaziert im Oversize-Look durch die Straßen New Yorks. © Getty Influencerin Chiara Ferragni bei der Show von Michael Kors. © Getty Schauspielerin Brooke Shields ganz in Schwarz. © Getty Supermodel Emily Ratajkowski im gelben Animal-Print. © Getty Influencerin Olivia Palermo ganz in Weiß.