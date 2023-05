× Dior: Exzentrische Fashion Show in Mexiko

Das französische Luxuslabel zeigt die neueste, von Frida Kahlo-inspirierte, Cruise-Kollektion und veranstaltet in Mexiko City eine Modenschau der Extraklasse.

"Ein Ort, an dem Träume wahr werden" – dafür steht Mexiko für Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri. Und so suchte sich die Designerin für die Cruise-Show des französischen Labels die Heimat der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo aus – dessen Kunstwerke als Inspiration für die neue Kollektion dienten.

© Dior / PR ×

Show-Location mit Wow-Faktor

Doch nicht nur die Kollektion, sondern auch die Location der Show ist eng mit Frida Kahlo verknüpft: Antiguo Colegio de San Ildefonso, wo die berühmte Malerin studierte. An diesem symbolträchtigen Ort, Inbegriff für künstlerische Schöpfung und Liebe, begegnete Frida Kahlo auch Diego Rivera, ihren Mentor und die Liebe ihres Lebens. Ein magischer Ort, an dem nicht nur das Schaulaufen statt fand, sondern welcher auch als zusätzliche Inspirationsquelle der Kollektion diente.

© ADRIEN DIRAND Die atemberaubende Location der Cruise-Show: Das Antiguo Colegio de San Ildefonso. ×

Die Cruise-Kollektion

Für die neue Kollektion hat sich Maria Grazia Chiuri von Fotografien von Frida Kahlo inspirieren lassen, auf denen sie die Geschlechtergrenzen verschwimmen ließ. Zum Beispiel, trug Frida mit 19 Jahren einen dreiteiligen Herrenanzug, ließ so ihre Weiblichkeit hinter sich und beanspruchte damit vor allem ihre intellektuelle Freiheit. Diese Anzüge spiegeln sich in der Dior Kollektion wieder und dienen als Hommage an Kahlos Stil. Außerdem enthält die Kollektion ein rosafarbenes Kleid, das an Frida Kahlos Kleid auf einem ihrer Selbstporträts erinnert.

Auch dieses Mal knüpfte Maria Grazia Chiuri erneut starke Beziehungen zu exzellenten lokalen Kunsthandwerkern. Deren Savoir-faire spiegelt sich in aufwendigen Stickereien, die in Zusammenarbeit mit den Dior Ateliers in Frankreich angefertigt wurden und sich vor allem auf Kleidern und Hemden präsentieren.

8/8 © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR

Und auch viele Stars flogen nach Mexiko, um sich die spektakuläre Show nicht entgehen zu lassen. Unter ihnen Sängerin Alicia Keys und Schauspielerin Naomi Watts.

© Dior / PR ×