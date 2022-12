Star-Auflauf bei Dior Show in Kairo

Für die Herrenkollektion von Dior hat sich Designer Kim Jones eine besondere Kulisse ausgedacht: die Pyramiden von Gizeh.

Am 3. Dezember zeigte Dior-Designer Kim Jones seine Männer Herbstkollektion. Doch anstatt einer üblichen Modenschau in den Modemetropolen Paris, Mailand oder New York, flog er seine Gäste dieses Mal nach Kairo. Vor den weiß-beleuchteten Pyramiden von Gizeh, zeigte Dior am Samstagabend die neuesten Männer-Styles in atemberaubender Location.

Zu den Stars in der Front Row zählten unter anderem Formel-1 Legende Lewis Hamilton, Model Ikone Naomi Campbell, Newcomer Model Lila Moss, und Twilight-Star Robert Pattinson frisch verliebt mit Suki Waterhouse. Natürlich alle Kopf bis Fuß gekleidet in Dior.