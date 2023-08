Boudoircore: So stylen wir Lingerie-Looks im Alltag

Spitze, Rüschen und feine Seide: Aktuell liegen Dessous aller Art im Trend - nicht nur untendrunter. Denn auch im Alltag setzen wir ab sofort auf Unterwäsche-Looks.

Stars wie Margot Robbie, Hailey Bieber und Rita Ora machen es vor: Dessous werden nicht mehr unter der Kleidung versteckt, sondern inspirieren die Mode mit neuen, alltagstauglichen Looks. Ein Modetrend, der elegant und sexy zugleich ist. Wir erklären, was hinter dem gehypten Trend steckt.

© Getty Images Kendall Jenner im durchsichtigen Spitzen Set von Miu Miu mit durchblickenden Dessous. ×

Boudoircore: Das steckt hinter dem heißen Lingerie-Look

Der Modetrend lässt sich historisch erklären, denn Boudoir steht für das royale Hinterzimmer, welches der Adel in der Vergangenheit als Ankleideraum nutze. Übertragen in die heutige Zeit sind bei dem Boudoire-Trend Satinkleider, Spitzen-Details und Korsett-Oberteile nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Alles, was Dessous-Elemente aufweist und üblicherweise im Schlafzimmer zum Einsatz kommt, findet sich aktuell als Teil von Streetstyle-Looks wieder. Transparente Oberteile gehören genauso dazu wie Rüschen-Tops.

© Getty Images Emily Ratajkowski im transparenten Rüschen Two-Piece von Jacquemus. ×

So kombiniert man den Modetrend

Ob in zarten Trägertops, seidigen Slip-Dresses oder durchsichtigen Spitzen-Oberteilen – für den romantisch-femininen Look dreht sich alles um gekonnte Stilbrüche. Um den Look etwas lässiger zu gestalten, kombiniert man das Outfit mit übergroßen Blazern oder weit geschnittenen Bundfaltenhosen. Auch klobige Biker Boots oder eine übergroße Bomberjacke lassen den Look edgy-cool wirken.

© Getty Images Hailey Bieber setzt für ihre Streetstyle-Looks gerne auf Slip-Dresses in Seiden-Satin. ×

Kontraste werden für den Boudoir-Trend mit Leidenschaft umgesetzt, insbesondere durch die Verwendung weniger femininer Materialien. Leder, Lack und Leinen sind nur einige der Stichworte, die diesen Trend definieren.