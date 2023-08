Bianca Censori sorgt mit ihrem verrückten Style für Aufregung

Bianca Censori ist die Frau an der Seite von Rapper Kanye West und fällt aktuell mit ihrem ausgefallenen Modestil in den Sozialen Medien auf. Auf Tiktok gehen ihre Looks durch die Decke.

Verrückt, verrückter, der Stil von Kanye Wests Frauen? Der Rapper hat eindeutig ein Händchen dafür sich Partnerinnen mit einem außergewöhnlichen Modestil auszusuchen. Nach Julia Fox (und wir dachten, es geht nicht noch verrückter) ist nun Bianca Censori im Rampenlicht - und ihr Stil erobert momentan die TikTok-Welt im Sturm.

Wer ist Bianca Censori?

Die Frau an Kanye Wests Seite heiratete den Rapper wenige Monate nach seiner Scheidung von Reality-TV-Star Kim Kardashian. Richtig offiziell soll die Hochzeit jedoch nicht gewesen sein, denn West und Censori sollen nie eine Heiratsurkunde eingereicht haben. Censori war zuvor Architektur-Chefin von Kanye Wests Yeezy-Unternehmen. Aber nicht nur ihre Blitzhochzeit und Beziehung sorgte für Schlagzeilen, sondern immer öfter auch Censoris Modestil.

Wir zeigen die verrücktesten Outfits der 28-Jährigen, die in den Sozialen Medien für Aufregung sorgen:

Barfuß, ohne Hose und mit XXL-Kragen

Mit einem gewagten Look nach dem anderen bewegt sich Bianca Censori scheinbar mühelos durch die Welt der Mode. Der Naked-Look Trend hat auch vor ihr nicht Halt gemacht. Durchsichtige Stoffe und das Weglassen gewisser Kleidungsstücke zählen für sie zum Alltag.

Auf Tiktok gehen Censoris Looks aktuell viral. Der Hashtag #biancacensori verzeichnet momentan über 128 Millionen Aufrufe. Bereits im Juni sorgte das Paar mit einem eigenartigen Look für Schlagzeilen. Für einen Gottesdienstes in Los Angeles wählte West ein Vetements-Shirt mit dem Schriftzug "Polizei", während Censori in einem avantgardistischen Kleid mit XXL-Rollkragen und Kopfstrumpf auftauchte. Das Video des Ensembles wurde alleine auf TikTok bereits mehr als 13,5 Millionen Mal aufgerufen.

Ganz im No-Pants-Trend verzichtet Censori auch häufig auf eine Hose. Wie etwa bei einem Spaziergang vor einigen Wochen. Ihre mutigen Outfits sorgen also für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Medien.

Stilwandel à la Kanye West

Auf TikTok wird viel darüber spekuliert, ob Kanye West seine neue Frau stylt. Auch Kim Kardashian hat eine modische Transformation während ihrer Beziehung mit dem Rapper durchgemacht. Und Wests Ex-Flamme Julia Fox wurde ebenso von dem Rapper eingekleidet. Die TikTok-Welt scheint sich einig zu sein: "Bianca kleidet sich genau so wie Kim", liest man in den Kommentaren. Wir sind jedenfalls gespannt, mit welchen Looks uns das Paar in nächster Zeit überraschen (beziehungsweise schockieren) wird...