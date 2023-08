Der ''No-Bra''-Trend erobert die Modewelt

Ob auf den Laufstegen, dem roten Teppich oder im Alltag: Der No-Bra-Trend ist jetzt angesagter denn je. Die großen Stars machen es bereits vor.

Der No-Bra-Trend ist derzeit hochaktuell. Ob bei glamourösen Events oder im Streetstyle: Auf BHs wird momentan immer häufiger verzichtet. Und das aus guten Gründen. Während der vergangenen Jahre, die vor allem von der Pandemie geprägt waren, hatten wir die Möglichkeit, Rituale, die einst feste Bestandteile unseres Alltags waren, kritisch zu hinterfragen. Ist es daher möglicherweise an der Zeit, uns dauerhaft von dem BH zu verabschieden?

No-Bra: Ein Modetrend, der bleibt

Beim No-Bra-Trend geht es um mehr als nur einen vorübergehend beliebten Kleidungsstil. Stattdessen verkörpert der Trend Emanzipation und Selbstermächtigung. Als viele von uns während der Pandemie ihre Arbeit ins Homeoffice verlegten, ging es beim Verzicht auf den BH um ein Gefühl der Freiheit. Während der Lockdowns und der Isolation mussten wir uns nicht mehr für andere kleiden, sondern lediglich für uns selbst. Komfort war dabei das Allerwichtigste. Doch selbst wenn die Pandemie vorbei ist, der No-Bra-Trend bleibt auch weiterhin unverkennbar präsent.

© Getty Images Kate Moss ist bereits seit vielen Jahren ein großer Fan des Trends. ×

Nackt kann auch elegant

Das Naked Dress war bereits DER Kleider-Trend des Jahres 2022. Ob Rihanna, Kendall Jenner oder Megan Fox: Das Naked Dress ist bei den Stars extrem beliebt - in den letzten Monaten gab es kaum einen roten Teppich, auf dem kein Nacktkleid zu sehen war.

© Getty Images Naked Dress auf dem Laufsteg der Ferragamo-Show. ×

Und auch in diesem Jahr hält der Trend weiterhin an. Sei es durch Naked Dresses, schlichten Oberteilen, die ohne BH getragen werden, oder völlig transparenten Tops. Bei den anstehenden Modewochen im Herbst wird der Trend also bestimmt wieder auf den Laufstegen zu sehen sein - und sich somit auch in Windeseile in unseren Kleidungsstilen widerspiegeln.

© Getty Images Bella Hadid verzichtet in einem transparenten Stella McCartney Jumpsuit auf den BH. ×

Es ist sogar gesund, auf den BH zu verzichten

Eine Studie aus dem Jahr 2013, die von einem Sportmedizin-Professor der Universität Franche-Comté durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass das Tragen eines BHs die Brustform zwar aufrechterhält, sie jedoch schlaffer machen kann. Andere Studien belegen, dass der Verzicht auf den BH Rückenschmerzen und Unannehmlichkeiten reduziert, insbesondere bei Frauen mit größeren Brüsten. Die Erkenntnisse deuten darauf hin, dass wir BHs aus ästhetischen und emotionalen Gründen tragen und nicht wegen nachweisbarer wissenschaftlicher Vorteile. Das zukünftige Weglassen ist daher sogar auch förderlich für unsere Gesundheit. Also, worauf warten Sie noch?