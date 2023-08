Enthüllt: So viel wiegt Heidi Klum

Das Topmodel lüftet das Geheimnis und verrät, wie viele Kilo sie auf die Waage bringt.

Heidi Klum ist eine Sensation und schafft es immer wieder, die Augen der Welt auf sich zu ziehen. Während ihrer jüngsten Italien-Reise mit Ehemann Tom Kaulitz teilte sie Tag für Tag heiße Bikini-Schnappschüsse mit ihren 11,3 Millionen Followern auf Instagram. Ihr Body ähnelt dem einer um dreißig Jahre Jüngeren und ist das Ergebnis einer jahrelangen strengen Fitnessroutine.

Klum ist offen und bekannt dafür, gelegentlich intime Einblicke in ihr Leben zu offenbaren. Auf ihr Gewicht legt das Model jedoch anscheinend nicht viel Wert. Als sie in ihrer Instagram-Story auf die Fragen ihrer Follower:innen antwortet, bekundet ein Fan Interesse an dem Gewicht der Model-Mama. Dass diese darauf die verstaubte Waage unter dem Badschrank hervorholen muss, überrascht. Doch die Anzeige darauf überrascht noch mehr.

Heidi Klum lüftet das Geheimnis - So viel wiegt das Model

Als Klum ihren Fuß auf die Waage setzt stellt sie lachend und überrascht fest: "Oh, geht doch noch!" - zu sehr dürfte sie ihr Gewicht also nicht interessieren. Während sie auf das Ergebnis wartete, betonte die Fünfzigjährige augenzwinkernd, dass niemand auf ihre Pediküre achten solle, da ihr nächster Nagel-Termin erst morgen anstehe. Dann wurde das Geheimnis entblößt: 138 Pfund, was im metrischen System bemerkenswerte 62,6 Kilogramm entspricht. Und das bei einer Körpergröße von 1,76 Metern.

© Instagram / @heidiklum

Mehr als nur Zahlen auf der Waage

Doch das Topmodel weiß, dass ein gesunder Körper weitaus mehr repräsentiert als bloß die Zahlen auf der Waage - er ist das Ergebnis von Disziplin, Selbstliebe und einem ausgewogenen Lebensstil. Überraschen tut uns Heidi Klums Gewicht daher keinesfalls!