× Strumpfhosen als Hosen? So trägt man den Naked-Trend!

Ohne Hose einkaufen zu gehen, oder sich mit Freunden zum Abendessen zu treffen, ist wahrscheinlich der schlimmste Albtraum vieler Menschen. Doch der No-Pants Style ist momentan der angesagteste Mode-Trend. Wir zeigen wie wir den Look am besten tragen.

Der neueste Trend entspricht wortwörtlich dem Sprichwort "Weniger ist mehr". Anstatt wie üblich auf sexy Lingerie, setzen die It-Girls beim No-Pants-Trend auf gemütliche Underwear. Es handelt sich um den Verzicht auf Hosen zugunsten von Strümpfen. Stars wie Hailey Bieber, Kendall Jenner und Christina Aguilera machen uns den Trend vor.

No-Pants Trend

Der Look fand während der Bottega Veneta Frühjahrsmodenschau im September seinen Weg in den Mainstream. Das Model lief in einem Strickpullover, einer schwarzen Strumpfhose und einem Paar Slingback-Absätzen über den Laufsteg.

© Getty ×

Topmodel Kendall Jenner klaute sich das Outfit direkt vom Laufsteg und ging mit ihrem Look in den Sozialen Medien viral. Jenner setzte auf eine leicht durchsichtige Strumpfhose, was durch ihre langen Beine umwerfend aussah.

Auch Christina Aguilera testete den Strumpfhosen-statt-Hosen Look. Sie setzte auf blickdichte Tights. Die “Genie In A Bottle”-Sängerin sagte jedoch nicht nur Nein zu Hosen, sondern auch noch Nein zu einem Oberteil. Ihren Oberkörper bedeckt Aguilera lediglich mit ihrem Arm.

Die Tragbarkeit des Outfits? Fraglich … andererseits: why not? Und alle, denen der Style zu luftig und/oder nackig ist, können eine enge, schwarze Basic-Leggings tragen, die gefühlt den gleichen Effekt erzielt – aber doch angezogener aussieht.