× Barbiecore ist out! Margot Robbie setzt jetzt auf Gothic-Chic

Margot Robbie scheint sich so langsam von ihrem Barbie-Look zu verabschieden. Das beweist auch ihr neuster Red Carpet-Look bei den Gotham Awards in New York.

Barbiecore ist out – zumindest laut dem neuen Style von Margot Robbie. Denn statt auf Pink setzt die Schauspielerin nun auf Schwarz, zumindest bei ihren neuesten Red-Carpet-Auftritten. Doch nicht nur die neue Farbwahl würde Barbies Nackenhaare zu Berge steigen lassen, auch die Gothic-Details wären nichts für die Mattel-Figur.

Margot Robbie setzt auf Gothic-Chic

Bei der 33. Verleihung der Gotham Awards in New York setzte Robbie auf einen edgy All-Black-Look mit rebellischen Gothic-Details. Zu ihrem trägerlosen Midi-Kleid aus Seide, kombinierte der Hollywood-Star einen durchsichtigen Cape mit XL-Schleife. Dazu wählte die 33-Jährige Lederhandschuhe, eine Metallic-Clutch und Heels im Latex-Look.

Gothic-Barbie als neuester Trend

Doch ganz kann sich Margot Robbie wohl doch noch nicht von ihrer Barbie-Rolle verabschieden. So trug sie auch bei der Veranstaltung Montagabend in New York ihre Haare im typischen Barbie-Pferdeschwanz und wählte klassische Perlenohrringe als Schmuck.

Doch während der Look vielleicht nichts für Barbie gewesen wäre, sind alle anderen von Margot Robbies neuem Stil begeistert. Er stellt nicht nur eine lang erwartete Veränderung der von Barbie inspirierten Mode dar, die Robbie zur Bewerbung für den Barbie-Film auch abseits der Leinwand trug, sondern signalisiert auch eine Abkehr von nostalgischen Kostümen und eine Rückkehr zu zeitgenössischer Mode.

Ladies in Black bei den Gotham Awards

Auch die anderen Star-Gäste hielten sich Montagabend an Margot Robbies All-Black-Dresscode und erschienen in eleganten Abendroben. Julianne Moore, Rachel McAdams, Michelle Williams & Co. setzten wie Robbie auf schwarze Looks mit raffinierten Details.