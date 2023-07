Vorhang auf für BARBIE!

Ab Donnerstag sehen wir im Kino Pink! Margot Robbie und Ryan Gosling entführen uns in die Welt der Kultpuppe Barbie - und Sie können am 25. Juli im Cineplexx Millennium City dabei sein!

„Dieser Film ist ein verdammtes Wunder“ stellte Regie-Ikone Greta Gerwig (u.a. „Lady Bird“) kürzlich in ­einem Interview mit der „Times“ fest. Womit sie zweifelsohne recht hat. Denn ihre Inszenierung der 1959 von Mattel ins Kinderleben gerufenen Kultpuppe, die dem Spielwarenriesen jährlich rund 1, 5 Milliarden Dollar Umsatz beschert, stellt durchaus einen Kontrast zum perfekten Barbie-Image dar.

Das Barbieland ist im Kinohit des Jahres zwar genauso pink, wie es sich für die Welt von Barbara Millicent Roberts (wie Barbie eigentlich heißt) gehört, doch der schöne Schein trügt. Wer hier nicht perfekt genug ist, fliegt raus. Und genau das widerfährt Barbie in der ersten Realverfilmung über das Leben der beliebten Puppe.

Margot Robbie als Barbie, Ryan Gosling als Ken

In die reale Welt hinaus muss also Margot Robbie in ihren Kostümen, die originalgetreu den Spielzeugoutfits nachempfunden wurden, um schnell zu bemerken, dass wahre Schönheit weit mehr bedarf. Dabei mimt die 33-jährige Hollywood-Beauty Barbie so fantastisch wie Ryan Gosling ihren Ken.

Dass diesen Greta Gerwig keineswegs als Helden, sondern vielmehr als einfach gestrickten Beach-Boy darstellt, war es übrigens, was Gosling davon überzeugte, die Rolle anzunehmen. „Eines Tages sah ich Ken mit dem Gesicht nach unten im Schlamm neben einer zerquetschten Zitrone“, erzählte der 42-jährige Oscarpreisträger („La La Land“ & „Half Nelson“) über die Barbie-Puppen seiner beiden Töchter im „GQ“-Magazin. „Die Geschichte dieses Mannes muss erzählt werden.“ Und genau das tut er nun ab 20. Juli in BARBIE (nur im Kino).

© Getty Dreamteam am pinken Set: Margot Robbie und Ryan Gosling werden für ihre Darstellung gefeiert. ×

Kino-Hit

Der Mega-Hype um die geniale Warner-Bros-Produktion zeichnet sich schon seit Wochen ab. Bei der Weltpremiere im Shrine Auditorium in Los Angeles feierten Dua Lipa, Nicki Minaj, Billie Eilish & Co. auf dem rosa Teppich mit dem Barbie-Cast. In Malibu wurde das Airbnb-Barbie-Haus wiedereröffnet und war sofort ausgebucht.

Margot Robbie wandelt auf diversen Events nur noch in Looks der Kultpuppe umher – und hierzulande fiebern Fans dem Start des Kinofilms am kommenden Donnerstag entgegen.

© Getty Barbie lebt! Die Australierin Margot Robbie wird seit Wochen nur noch in Kultpuppen-Looks gesichtet. Perfekte PR für eine herrlich unperfekte Barbie-Story. ×

