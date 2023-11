× Glitzer und viel nackte Haut: Die schönsten Bambi-Looks

Der älteste deutsche Medienpreis feierte Donnerstagabend seinen 75. Geburtstag. Ganz klar, dass sich die Stars das große Bambi-Jubiläum nicht entgehen lassen. Neben zahlreichen deutschen Promis warfen sich auch internationale Stars in atemberaubende Looks und Naked-Dresses.

Glamour-Auftritt in München: Die Bambi-Verleihung 2023 war voller Highlights und emotionaler Momente. Nationale und internationale Stars feierten in den Bavaria Filmstudios das 75-jährige Jubiläum der Verleihung, bei der seit Jahrzehnten Größen der Film, Polit- und Unterhaltungsbranche geehrt werden. Mit ihren Looks lieferten sich die Stars und Sternchen einen wahren Schlagabtausch.

Funkelnde Transparenz am Red Carpet

Der klare Trend am Red Carpet? Funkelnde Transparenz! Stars wie Rapperin Katja Krasavice, Sängerin Mandy Capristo und Moderatorin Palina Rojinski strahlten in aufregenden Durchsichtig-Roben mit extra viel Glitzer. Am Donnerstagabend sorgte aber vor allem eine für ein wahres Blitzlichtgewitter am roten Teppich: Sylvie Meis. Die 45-Jährige kam zwar ohne ihre neue Liebe Wim Beelen, dafür in einem Naked-Dress mit dem die Moderatorin alle Blicke auf sich zog.

© Getty Images

Irina Shayk und Stella Maxwell elegant in schwarz

Auch die internationalen Topmodels Irina Shayk und Stella Maxwell posierten für die Fotografen. Beide ehemaligen "Victoria's Secret"-Models erschienen in München in eleganten schwarzen Abendroben. Irina Shayk hatte sich für die Preisverleihung für ein bodenlanges Kleid entschieden. Das Oberteil der Abendrobe war dabei aus einem Material in Lederoptik gefertigt, während der Rock aus Satin bestand. Model-Kollegin Stella Maxwell besuchte die Preisverleihung ebenfalls in einem schwarzen, bodenlangen Abendkleid. Ihre Robe verfügte über extravagante Cut-Outs.

© Getty Images ×

Die besten Red-Carpet-Looks der Stars

Auch andere Stars sorgten in stilvollen Looks für Wow-Auftritte. Unter ihnen Barbara Maier in Rot, Franziska Knuppe in Gold und Ana Ivanovic in Weiß.