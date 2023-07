Barbiecore-Trend: Diese Stars sind im Barbie-Fieber

Die ikonischen Barbie-Looks von Margot Robbie gehen seit Wochen um die Welt und haben es pünktlich zum Kinostart auch weiteren Stars angetan.

Pink, pink, und noch mehr pink: Seit Monaten fiebert die Welt dem neuen "Barbie"-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling entgegen, der seit 20. Juli die Kinos erobert. Seitdem die ersten Bilder von Margot Robbie als Protagonistin im neuesten "Barbie"-Film auftauchten, wurde die nostalgische Puppe zur unerwarteten Stilikone. Pinkfarbene Looks dominieren seit Monaten alle Social Media Feeds. Der Mode-Hype nennt sich Barbiecore und ist zweifellos der größte Fashiontrend des Jahres.

Margot Robbie löste mit ihren Barbie-Looks bei den ''Barbie'' Filmpremieren einen pinken Hype aus.

Diese Stars feiern den Barbiecore-Trend

Ob Fuchsia, Magenta oder Pastellpink, der rosarote Regenbogen fehlte 2023 auf keinen roten Teppich. Von eleganten Traumroben bis einzigartigen Streetstyle Outfits - 2023 gab es kaum einen Star, der nicht in einem pinken Look gesichtet wurde. Stars wie Sharon Stone, Megan Fox oder Lizzo lieben den Barbiecore-Trend. Von Kim Kardashian in einem knallpinken Jumpsuit von Balenciaga, bis Hailey Bieber in einem funkelnden Minikleid von Versace, zeigen wir Ihnen die schönsten Barbie-Looks der Stars.

Klicken Sie sich durch die schönsten Barbie-Looks der Stars!

Alle lieben Barbie-pink

Angesichts des modischen Gütesiegels von Designern und Prominenten ist es kein Wunder, dass die Suchanfragen nach “Barbie” explodieren. Auf Pinterest sind sie um 90 Prozent gestiegen, die Online Handelsplattform ebay verzeichnet 6.000 "Barbie" Suchanfragen die Stunde, und der Hashtag #Barbiecore auf TikTok hat bereits über 8,2 Millionen Aufrufe.

Diesen Sommer ist es also an der Zeit, auf den mutigen Modetrend aufzuspringen. Von Zara bis GAP sehen allemöglichen Brands jetzt durch die rosarote Brille - und lancieren eine Barbie-Kollektion nach der anderen. An mangelnder Outfit-Inspiration kann es nicht scheitern. Also dann: "Come on, Barbie. Let's go party!"