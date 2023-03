× Anna Veith begeistert wieder im Bikini

Die italienische Strumpf- und Bademodenmarke CALZEDONIA setzt auch diesen Sommer wieder auf die Olympiasiegerin. Selbstbewusst, natürlich und feminin zeigt sich die gebürtige Salzburgerin beim Beachwear-Shooting auf Teneriffa. Ein Blick hinter die Kulissen der neuen CALZEDONIA Kampagne...

Shooting auf den kanarischen Inseln

Geshootet wurde die Kampagne in Abades, an der wunderschönen Südküste Teneriffas. In einer traumhaften Villa mit Meerblick setzte sich die Ex-Skirennläuferin vor dem Mailänder Mode-Fotografen Riccardo Vimercati in Szene. Als einer der gefragtesten Fotografen der Modewelt hatte Vimercati bereits Supermodels wie Elsa Hosk, Toni Garn, Ashley Graham und Austro-Model Nadine Leopold vor der Kamera.

© Calzedonia ×

Die Video-Regie der Beachwear Kampagne übernahm Lorenzo Gironi. Er zeichnet für High Class-Kampagnen von Ferragamo, Missoni oder Prada verantwortlich.

© Calzedonia ×

Annas Lieblings-Pieces

Für das Shooting hat sich Anna Veith ihre Lieblingsteile aus der Kollektion ausgesucht und sich darin richtig wohl gefühlt. Das Ergebnis kann sich in der neuen CALZEDONIA Beachwear Kampagne absolut sehen lassen. Wir sind gespannt!