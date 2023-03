Ab heute: Die neue Frühjahrskollektion von H&M

Inspiriert von der mystischen Insel Isla Hennes steht die Kollektion ganz im Zeichen weicher Farbtöne und starker Silhouetten.

DIe neue Saison ist in den Startlöchern und H&M präsentiert pünktlich zum ersten Warmwetterumschwung die Frühjahrskollektion 2023. Diese bietet eine breite Palette an Styles, mit denen Kundinnen auf eine Stilreise auf die Insel Isla Hennes gehen können. Die Kollektion ist in zwei Launches unterteilt – Pre-Spring und Spring. Bei jedem Launch erzählen vier Stilthemen eine andere Geschichte und zeigen dabei die Möglichkeiten zur Transformation.

Der Pre-Spring-Launch ist ab 9.März online und in den Filialen erhältlich und der Spring-Launch ab 30.März.