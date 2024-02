× Animal Print: So trägt Blake Lively das neue Trendmuster

Fashion Week: Auf diese neuen Trends setzen die Stars und Brands in Paris Vom 26. Februar bis 5. März 2024 treffen sich die internationalen Mode-Stars wieder in Paris. In der französischen Fashion-Metropole werden dabei nicht nur die neuen Herbst/Winter-Kollektionen für 2024 auf dem Laufsteg präsentiert, sondern auch in der Front Row werden neue Trends gesetzt.