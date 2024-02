Blake Lively enthüllt ihr Ehe-Geheimnis

Seit fast 12 Jahren ist Blake Lively glücklich mit Ryan Reynolds verheiratet. Ihr Liebesglück könnte auch an einer bestimmten Regel liegen.

Sie halten Händchen, werfen sich süße Blicke zu, und wirken immer noch genauso verliebt, wie am allerersten Tag: Blake Lively und Ryan Reynold sind ein echtes Hollywood-Traumpaar. Die Schauspiel-Stars lernten sich bei den Dreharbeiten von "Green Lantern" kennen und sind bereits seit 2011 ein Paar, die Hochzeit folgte im September 2012. Nach 12 Jahren ist ihre Ehe immer noch absolut skandalfrei. Couple-Goals!

Doch was ist ihr Ehe-Geheimnis? Lively plaudert aus dem Nähkästchen.

Blake Lively und Ryan Reynolds stellen Privatleben vor Arbeit

Laut "Entertainment Tonight" verriet die "Gossip Girl"-Schauspielerin kürzlich in der Show "Further Ado" eine eiserne Dating-Regel in ihrer Beziehung: "Als Ryan und ich zusammen gekommen sind, stellten wir die Regel auf, niemals gleichzeitig zu arbeiten, damit wir unserem Privatleben immer den Vorrang geben können". Da beide Stars gewohnt waren, "hart zu arbeiten", gesteht sie, dass das "wirklich harte Arbeit" gewesen sei, ebenso wie die "Finanzplanung und deren Aufrechterhaltung". Es habe eine gewisse "Ausgewogenheit" gebraucht.

Das Paar hat vier gemeinsame Kinder © Getty Images ×

Doch die Regel hält bis heute. Auch Ryan Reynolds verriet in einem Interview, wie wichtig ihm die Work-Life-Balance in seiner Ehe ist: "Was wichtig ist, ist die Beständigkeit in unserer Ehe: morgens füreinander da zu sein, nachts füreinander da zu sein.” Die beiden sind also definitiv auf einem Nenner.

Ryan Reynolds ist ein Vollblut-Papa

Was die Ehe außerdem glücklich halten soll, ist Reynolds Bereitschaft den Kindern morgens das Schulbrot zu schmieren, sie zur Schule zu fahren und mittags wieder abzuholen. Eine glückliche Ehe und ein tolles Familienleben erfordert schließlich nicht nur eine Work-Life-Balance, sondern vor allem auch Teamwork. Und die beiden Hollywood-Stars zeigen uns wie's gelingt!