× Stylisch oder dekadent? Winnie Harlow zeigt sich im Luxus-Gym-Look

Topmodels wollen natürlich auch im Gym superstylisch aussehen. Winnie Harlow findet man in einem sündteuren Designer-Look am Laufband.

Luxus-Look zum Schwitzen? Für Victorias Secret-Model Winnie Harlow ist das anscheinend nichts außergewöhnliches. Auf Instagram teilte das Topmodel ein Spiegel-Selfie, doch ihr teures Gym-Outfit kommt bei ihren Fans alles andere als gut an.

Ultraglamourös fürs Gym

Das Model befindet sich aktuell in Dubai. In einem Fitnessstudio der Dubai Hills Mall stellte Winnie Harlow ihren durchtrainierten Body in einem farbenfrohen Look zur Schau. Ihr Sport-BH mit passender Leggings ist von der italienischen Luxusmarke Dolce&Gabbana - und kostet über 1.000 Euro! Aber auch ihre Gym-Accessoires sorgen für Stirnrunzeln. Statt Hanteln und Wasserflasche, nimmt das Topmodel ihre Hermès Kelly-Handtasche mit ins Fitnessstudio. Den Look rundet sie mit Schmuckstücken von Van Cleef & Arpels und Cartier ab.

© Instagram / winnieharlow ×

Ein ungewöhnlicher Look für einen Besuch im Gym? Für Winnie Harlow nicht unbedingt. Das Model war davor anscheinend auch noch in der Maske und trug einen kräftigen Make-up-Look. Roter Lippenstift, Rouge und Glitzer-Lidschatten inklusive.

Fans zeigen sich empört

"Ist das dein Ernst?", kommentiert ein User in den sozialen Medien. "So kleide ich mich nicht mal, wenn ich ausgehe!", schreibt ein anderer. Das Topmodel liebt es schließlich mit ihren farbenfrohen Looks aufzufallen. Auch auf dem Laufband will sie anscheinend immer top gestyled aussehen. Ob das wirklich notwendig ist, ist eine andere Frage...

