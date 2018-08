Kommt jetzt der Bauchfrei-Look für Männer?

Von Frauen gefürchtet und bald auch für IHN ein Style-Thema! Nennen wir es ausgleichende Gerechtigkeit: Ab sofort müssen sich auch Männer Gedanken über ihren Hüftspeck machen, denn ein Horror-Trend aus den 90ern findet nun seinen Weg in die Männermode. Der Online-Shop Asos hat eine Crop-Top für Männer im Sortiment welches bis knapp unter die Brust reicht. "Wenn weniger mehr ist" - so wird das Produkt vom Hersteller vermarktet.

© Asos

Geschmacksache

Die Reaktionen im Netz sind verhalten. "Haltet die Welt an! Ich will aussteigen!", witzelt ein Twitter-User, für den das Crop-Top zu viel (oder zu wenig!) des Guten ist. Doch die größte Überraschung an dieser Meldung dürfte der Produktbestand sein: Das Croptop ist mittlerweile ausverkauft! Wem's gefällt ...