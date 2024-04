× Traumkörper: So machen Sie Ihren Body ready für die Hochzeit

Ein paar Kilos weniger, ein Glow-Dekolleté und am besten eine Wespentaille. Sobald der Hochzeitstermin feststeht, startet die Figuroptimierung. Wie die Beauty-Docs unterstützen können.

Am Tag aller Tage soll alles perfekt sein – auch der eigene Körper. Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung und regelmäßige Bewegung bilden die Basis für einen schlanken, wohlgeformten und auch starken Wohlfühlkörper. Doch auch der disziplinierteste Lifestyle kann nicht immer alle Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Hartnäckige Fettdepots, erschlaffte Haut, Fehlbildungen der Brust oder auch übermäßiges Schwitzen können leider nur mit professioneller Hilfe korrigiert beziehungsweise behandelt werden.

Die besten Treatments vor dem großen Event

Mindestens 6 Monate davor: Das Mommy Makeover

Unter einem Mommy Makeover versteht man einen maßgeschneiderten Behandlungsplan, der nach Schwangerschaft und Stillzeit die Zeit zurückdreht. Zumeist wird eine Brust-OP, mit einer Fettabsaugung und einer Bauchdeckenstraffung kombiniert. Wichtig ist es die Ausfallszeit im Blick zu haben. Gerade Bauchdecken- und Bruststraffungen sind größere Eingriffe, die mit längeren Ausfallszeiten (circa zwei Wochen) verbunden sind und nach denen auch längere Zeit nicht schwer gehoben werden sollte. Bis die Schwellungen zurück gegangen sich und sich das endgültige Ergebnis zeigt, können einige Monate vergehen.

6 Monate davor: Oberarme sanft straffen

© Getty Images ×

Bingowings statt straffem Tripez? Wir empfehlen: Liegestütze! Die Haut hängt trotzdem noch schlaff herab? Dann hilft möglicherweise das Kim-Kardashian-Treatment Morpheus8. Es verbindet die sanften Straffungsmethoden Radiofrequenz und das tiefgehende Needling (Deep Needling). Die Kombination sorgt für einen besonders intensiven Verjüngungseffekt. Zum einen kommt es zu einem Soforteffekt, dem Shrinking, zum anderen wird die hauteigene Kollagen- und Elastinbildung angeregt. Der Aufbau ist nach etwa einem dreiviertel Jahr abgeschlossen.

5 Monate davor: Body Contouring

Mit der neuen Methode Lipofilling, lässt sich der Körper nämlich nach Wunsch modellieren. Dabei wird Fett an unerwünschten Stellen abgesaugt und als „Eigenmaterial“ zur Volumengabe an anderer Stelle eingebracht. Unter anderem möglich am Po oder auch der Brust. Der Eingriff erfolgt ambulant oder stationär.

4 Monate davor: Volumen für die Brust

Mit einer Brustvergrößerung kann ein Mehr an Straffheit, Volumen und Fülle geschaffen werden. Genutzt werden Implantate oder Eigenfett. Essenziell für ein gutes Ergebnis ist die Analyse durch Spezialist:innen, die Symmetrie, Schwerkraft, Volumenbeschaffenheit und Gewebe exakt bestimmen und darauf basierend Lösungen anbieten. Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose mit stationärem Aufenthalt.

4 Monate davor: Bye, bye Reiterhosen

Jede zehnte Frau ist von der krankhaften und chronischen Fettverteilungsstörung betroffen. Das schmerzende, sich vergrößernde Fettgewebe kann nur mittels Liposuktion nachhaltig und effektiv behandelt werden. Moderne Techniken ermöglichen eine schonende Fettabsaugung. Zusätzlich wird durch Vibration die Haut gestrafft.

3 Monate davor: Glow fürs Dekolleté

An dieser zarten Stelle kommen non-invasive, „sanfte“ Treatments zum Einsatz. Besonders effizient verjüngt der Fraxellaser. Dieser wirkt in der Tiefe und erneuert die Haut von innen heraus. Er lasert winzige Wundkanäle in das Gewebe, wodurch der Körper die Wundheilung in Gang setzt und neues Bindegewebe bildet. Das Treatment glättet tiefe Falten und verbessert die Hauttextur. Auch das Erscheinungsbild von Aknenarben und Pigmentflecken kann deutlich verbessert werden.

14 Tage davor: Sweat-Stop

© Getty Images ×

Am großen Tag können wir auf Schweißflecken und nasse Hände gut verzichten. Mit Botox können Schweißdrüsen beziehungsweise deren Muskulatur vorübergehend blockiert werden, sodass die Schweißproduktion vermindert wird. Die Wirkung hält einige Monate an. Das Botox wird mittels Spritze direkt in z. B. Achselhöhle oder Handfläche injiziert. Die Behandlung ist schmerzarm, da das Areal zuvor mit einer Salbe betäubt wird.

1 Tag davor: Wasser marsch!

Vor allem in den warmen Monaten ein Problem: Wassereinlagerungen. Damit der Ring garantiert auf den Finger passt, empfehlen sich in letzter Minute noch entwässernde und abschwellende Treatments. Eine Lymphdrainage kann nach einer Anwendung bereits Wirkung zeigen. An den Beinen z. B. ist ein Umfangverlust von ein bis zwei Zentimetern nach einer einstündigen Behandlung realistisch. Auch der Bauch wird flacher, die Verdauung verbessert sich. Also ein top Treatment gegen den Stressblähbauch.