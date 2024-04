Wunderwaffe: Diese Super-Frucht reduziert Falten im Gesicht

Teure Anti-Falten-Cremes können wir uns in Zukunft sparen, denn mit dem Verzehr einer bestimmten Frucht können Sie sogar der Bildung von Falten im Gesicht vorbeugen und bereits vorhandene reduzieren.

Unsere Ernährung ist eines der wichtigsten Schönheitsgeheimnisse. Eine bestimmte Frucht hilft sogar dabei Falten vorzubeugen und zu reduzieren. Eine Studie der University of California in Davis hat ergeben, dass Frauen, die regelmäßig Mangos zu sich nehmen, Gesichtsfalten erheblich verringern konnten. Doch Vorsicht ist geboten: Bei einem zu großen Mango-Verzehr kann genau das Gegenteil antreten.

Mangos sorgen für eine glatte Gesichtshaut

Mangos sind schon lange für ihre Heilungskräfte bekannt. Schon seit 3.000 Jahren machen sich die Menschen die entzündungshemmenden und Darm-beruhigenden Eigenschaften der Mango zunutze. Jetzt entdeckten Forschende jedoch noch eine andere Superpower: Mangos sollen auch Falten im Gesicht reduzieren können!

Mangos können Falten im Gesicht reduzieren. © Getty Images ×

Für die Studie ließ das Forscherteam um Robert Hackman eine Versuchsreihe mit 28 Frauen nach der Menopause mit dem Hauttyp II und III, also der zweit- und dritthellsten Hautvariante, jeweils 16 Wochen lang regelmäßig Mangos essen. Eine Gruppe verzehrte in diesem Zeitraum viermal wöchentlich jeweils Portionen von 85 Gramm, während die andere Gruppe 250 Gramm zu sich nahmen. Für die Analyse verwendeten die Forschenden ein System, das auch Falten erfassen kann, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Dabei lag der Fokus vor allem auf dem Bereich der äußeren Augenwinkel sowie auf Hautrötungen auf den Wangen.

Das Ergebnis überrascht

Von dem Ergebnis waren die Wissenschaftler:innen überrascht. Jene Frauen, die viermal wöchentlich 85 Gramm Mangos zu sich nahmen, wiesen nach 16 Wochen eine deutliche Verringerung der Falten auf. Doch bei der 250 Gramm-Gruppe hatte der Mango-Konsum alles andere als positive Effekte. So musste das Team um Hackman sogar eine Verschlechterung der Falten feststellen. Viel hilft in diesem Fall also nicht viel.

Wie Mangos Falten reduzieren können

Mangos sind zwar gut für unsere Hautgesundheit aber nur bis zu einer bestimmten Menge. Laut Forschungsteam ist der positive Effekt von Mangos auf das in den Früchten enthaltene Betacarotin und auf bestimmte Phytonährstoffe zurückzuführen, die womöglich die Kollagen-Produktion ankurbeln. Warum eine erhöhte Mango-Dosis für den gegenteiligen Effekt sorgt, ist noch unklar. Die Forschenden vermuten, dass die erhöhte Faltenbildung aufgrund des Fruchtzuckers entsteht.