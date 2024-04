Prinz Harry und William setzen den neuesten Make-up-Trend

Normalerweise sorgen Meghan, Kate und Co. mit ihren Make-up-Tricks für Gesprächsstoff. Doch der neueste Beauty-Hype stammt von Harry und William.

Was ist Prinzessin Kates Geheimnis, um immer perfekt gestylt auszusehen? Welche Beauty-Produkte nutzt Meghan Markle? Was steckt hinter dem Lippenstift-Trick von Queen Elizabeth? Dass die Beauty-Routinen der englischen Königsfamilie immer wieder neue Trends setzen, ist keine Überraschung. Doch wer für den neuesten Make-up-Hype verantwortlich ist, damit hätten wir nie gerechnet!

Prinz Harry Prinz William lösen Make-up-Hype um "Boyfriend Blush" aus

Der neue Rouge-Trend "Boyfriend Blush" ist der Make-up-Trend der Stunde. Die Ästhetik dahinter ist ein besonders natürlicher Look, der leicht errötet wirkt und sich lediglich auf jene Stellen im Gesicht konzentriert, die sich auch tatsächlich rosa färben.

Prinz William und Prinz Harry machen es vor: So soll "Boyfriend-Blush" aussehen © Getty Images ×

Als Inspirationsquelle dienten die zwei Prinzenbrüder, die für den Trend allerdings nicht in die Schminkschublade greifen mussten. Denn der neue Trend klappt auch ohne Make-up. Bei Rothaarigen, wie zum Beispiel Prinz Harry, ist der Effekt durch den Kontrast zur meist hellen Haut besonders ausgeprägt. Und weil das Ganze so frisch und natürlich aussieht, versucht gerade halb TikTok, den Look nachzuschminken.

So wird "Boyfriend Blush" aufgetragen

Vielleicht kennen Sie noch den beliebten Großmutter-Trick: einfach in die Wangen kneifen, um zu sehen, wo das Rouge hingehört. Ähnlich funktioniert auch der "Boyfriend Blush". Anstatt mit dem Rouge das Gesicht zu modellieren, wie es in den vergangenen Jahren absoluter Trend war, wird das Rouge großflächig auf die Wangen aufgetragen. Fast wie in einem Dreieck von der Gesichtsmitte bis hin zur Spitze des Ohrs und zum Ende des Kiefers. Das klingt vielleicht nach jeder Menge Rouge, aber das Make-up passt sich perfekt an die individuellen Gesichtsform an.

Tipp: Am besten funktioniert der Boyfriend Blush übrigens mit möglichst flüssigen Blush-Produkten, denn diese verschmelzen quasi nahtlos mit der Haut.