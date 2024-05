Star-Workouts: So halten sich Victoria Beckham, J.Lo & Co. fit

Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow u.v.w. Stars über 50 erheben Muskeln zum ultimativen Schönheitsideal. Denn: Sie sind DER Jungbrunnen. Ein Einblick in die Star-Workouts.

Selbst jenseits der 50 behalten unsere Lieblings-Hollywood-Beauties einen durchtrainierten Body. Wie ihnen das gelingt? Mit knallharten Workout-Routinen. Victoria Beckham ist gerade 50 geworden. Ihr Bizeps, ihre Po- und Bauchmuskeln lassen ihren Körper wie den einer sportlichen 20erin wirken. Detto Jennifer Aniston, Jennifer Lopez und Gwyneth Paltrow. Vier bis fünf Mal pro Woche schwitzen sie beim Training . Anstrengend, aber lohnend. Denn Muskeln sind ein Jungbrunnen. Sie sind die Fettverbrennungsmaschinen des Körpers und straffen besser als das beste Body-Lifting.

Doch ein Traumkörper jenseits der 50 ist nicht nur Hollywoodstars vorbehalten. Ihre Disziplin und Übungen können wir uns durchaus zum Vorbild nehmen. Wir enthüllen die Trainingspläne der Stars:

Jennifer Aniston (55): So bleibt sie am Ball

Krafttraining gilt mittlerweile nicht nur als Jungbrunnen, sondern sogar als Supermedikament. Es schützt vor schweren Erkrankungen (wie Diabetes), hält Gelenke und Knochen stark und kurbelt die körpereigene Zellreinigung (Autophagie) an. Eine besonders wirksame Methode ist funktionelles Krafttraining. Dabei muss der Körper nicht nur stur Gewichte stemmen, sondern eine ganze Bandbreite an Fähigkeiten, wie Balancieren und Stabilisieren, auspacken. Jennifer Aniston setzt für solche Herausforderungen auf die Pvolve-Tools von VIP-Trainerin Dani Coleman.

Tipp: Workout-Inspirationen liefert Jen auf ihrem Insta-Account

Victoria Beckham (50) rudert für den Teenie-Body

Fünfmal pro Woche in der (hauseigenen) Kraftkammer schwitzen. Warum sich das ehemalige Spice Girl das antut? Starke Muskeln sind besser als jedes Lifting! Sie sorgen aber nicht nur für einen optischen Straffungseffekt (v. a. an Gesäß und Armen), sondern sind auch die Fettverbrennungsmaschinen des Körpers. Daher gilt: Je mehr, desto besser! Beckham setzt auf klassisches Krafttraining, wie Rudern mit dem Kabelzug (s. o.) – kombiniert mit Laufeinheiten.

Tipp: Die Designerin holt sich immer wieder Anleitung von Star-Coach Bobby Rich und teilt diese in ihren Instagram-Storys. Auch Partner-Workouts mit ihrem Mann David macht sie gerne. Zu zweit macht es schließlich auch den Beckhams mehr Spaß!

Jennifer Lopez (54): Tracy Anderson macht sie stark

J.Lo schwört – wie sie via Social Media verrät – auf ihre „daily dose of wellness“. Diese besteht v. a. aus kräftigenden Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die sie uns in ihrem Lieblingsoutfit vom Skandi-Label aim‘n zeigt. Damit Ausfallschritte & Co. nicht zur öden Routine verkommen, trainiert sie mit Tracy Anderson. Deren Methode zeichnet sich durch abwechslungsreiche Übungen aus, die den Körper in der Tiefe trainieren.

Das Beste: Jede kann mit Tracy trainieren – und zwar online: tracyanderson.com

Gwyneth Paltrow (51): In der Ruhe liegt ihre Kraft

Als Wellness-Pionierin hat sie viel probiert. Aktuell schwört die Aktrice auf das kräftigende und entschleunigende Reformer Pilates, das mittlerweile auch bei uns in vielen Studios angeboten wird. Auch Gwyneth Paltrow trainiert mit Tracy Anderson.

Praktisch: Auf Paltrows Plattform goop lässt sich ein Gerät fürs Heimtraining (ca. 4.000 Euro) erstehen genauso wie ein Home-Trainingskit (ca. 2.000 Euro) ihrer Trainerin Tracy Anderson.