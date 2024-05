Ruth (101) ist ältestes Bikini-Model der Welt

Ruth Megary aus München hält einen außergewöhnlichen Weltrekord. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) hat die 101-jährige Dame zum ältesten Bademodenmodel der Welt ernannt.

Bereits in den 1940er Jahren, als Badeanzüge noch die Norm waren, trug Ruth Megary Bikinis und galt damals als absolute Trendsetterin. Sie soll sogar eine der ersten Bikini-Trägerinnen Deutschlands gewesen sein, die sich nach der erstmaligen Präsentation des Bikinis 1946 durch Erfinder Louis Réard einen sicherte. Und selbst 80 Jahre später steht sie immer noch in Bademode vor der Kamera. Zu ihrem 101. Geburtstag wurde Ruth Megary nun mit einem Weltrekord gekrönt: Sie ist das älteste Bikini-Model der Welt.

Ältestes Bikini-Model der Welt

Die Auszeichnung bekam Ruth Megary erst vor Kurzem, Mitte April, verliehen. "Wir haben die Rekordkategorie für Ruth Megary neu eröffnet, bisher gab es eine solche Listung noch nicht", teilte das RID mit. "Der Aspekt mit dem Fokus auf Bademode ist für uns eine eigene Kategorie wert. Dabei geht es um die älteste Person, die solche Bademoden-Shootings als regelmäßige Tätigkeit ausführt und von der die Shooting-Ergebnisse veröffentlicht werden."

Als Vergleich diente dem Institut der aktuelle Weltrekord für das älteste Fashion-Model. Dieser liege bei 95 Jahren und 158 Tagen von Daphne Selfe aus Großbritannien, anerkannt 2023. "Da Ruth Megary älter als Daphne Selfe ist, war ihr Alter rekordverdächtig genug für den ersten offiziellen Weltrekord der neuen Bademoden-Kategorie."

Nie zu alt, um das zu tragen, worin man sich wohlfühlt

In ihrer Karriere hat Ruth Megary schon vieles erreicht: Als Sängerin trat sie auf einigen Shows auf, hatte ein Engagement als Opern- und Operettensängerin. Außerdem ist die 101-Jährige sogar in einem Museum groß vertreten – im BikiniARTmuseum in Bad Rappenau hat das älteste Bikini-Model der Welt ihren eigenen Austellungsbereich. Ruth Megary beweist, dass man auch im Alter schön und überaus schick sein kann. Das Model versprüht bezaubernden Charme und zeigt, dass wir nie zu alt sind, um das zu tragen, worin wir uns wohlfühlen!