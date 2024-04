× Abnehmen: Auf diese Schlank-Frucht schwören die Stars

Eine Frucht die nicht nur herrlich erfrischend schmeckt, sondern auch die Kilos purzeln lässt? Gibt es! In Hollywood landet das Schlankmach-Superfood bereits täglich auf den Tellern der Stars.

Schauspielerin Cameron Diaz schwört jeden Morgen darauf. Auch bei Ex-First Lady Michelle Obama darf sie zum Frühstück nie fehlen. Sie ist eine Kreuzung aus Orange und Pampelmuse, ihr rosa Fruchtfleisch steckt voller Nährstoffe und sie schmeckt erfrischend lecker – die Grapefruit! Die Zitrusfrucht ist aber nicht nur sehr gesund, sondern kann auch beim Abnehmen unterstützen, wie die Wissenschaft bestätigte.

Abnehmen mit Grapefruits

Eine magische Frucht, mit der die Kilos einfach so dahin purzeln? Klingt zu schön um wahr zu sein, doch laut einer Studie die im "Metabolism Journal" veröffentlicht wurde ist tatsächlich etwas dran.

Forschende der Universität Arizona teilten für ihre Studie 74 übergewichtige Erwachsene in zwei Gruppen ein und beobachtete sie sechs Wochen lang. 42 der 74 Probanden erhielten dreimal täglich zu jeder Mahlzeit eine halbe Grapefruit. Am Ende der Forschungszeit konnten sie nicht nur ihr Gewicht, sondern auch ihren Taillenumfang signifikant reduzieren. Selbst die Blutdruckwerte der Probanden verbesserten sich.

© Getty Images ×

Das macht die Grapefruit zum Schlankmacher

Die Schlankmach-Formel der Grapefruit vereint vier wesentliche Bausteine:

1. Schlankheitsgeheimnis - Pektin

Pektin, ein unverdaulicher Ballaststoff, ist einer der Hauptgründe, warum Grapefruits so wirksam beim Abnehmen sind. Es regt die Verdauung an und quillt im Magen-Darm-Trakt auf, was zu einem schnellen und langanhaltenden Sättigungsgefühl führt. Dadurch essen wir automatisch weniger. Zusätzlich hat dieser Ballaststoff positive Auswirkungen auf den Blutzucker- und Cholesterinspiegel, was dazu beiträgt, Heißhungerattacken zu verhindern.

2. Schlankheitsgeheimnis - Vitamin C

Das bittere Fruchtfleisch der Grapefruit ist eine hervorragende Quelle für Vitamin C. Das Vitamin ist nicht nur essenziell für strahlende Haut und ein starkes Immunsystem, sondern es regt auch die Fettverbrennung an. Darüber hinaus fördert Vitamin C die Produktion des Hormons Noradrenalin, das wiederum den Kalorienverbrauch erhöht.

3. Schlankheitsgeheimnis - Kalium

Der Mineralstoff hat eine entwässernde Wirkung. Es hilft dabei, überschüssige Flüssigkeiten aus dem Gewebe zu entfernen, was zu einer Verringerung von Schwellungen führt und uns schlanker erscheinen lässt, während das Gewicht auf der Waage sinkt. Kalium ist außerdem ein Detox-Mineral, da es Giftstoffe aus dem Körper ausschwemmt.

4. Schlankheitsgeheimnis - Wenig Kalorien

Pro 100 Gramm liefert eine Grapefuit gerade einmal 42 Kalorien. Zudem enthält sie wenig Fruchtzucker und kein Fett. Sie ist somit eine großartige Alternative zum klassischen Butterbrot oder zuckerhaltigen Müslis als Frühstück.

Vorsicht bei Verzehr mit Medikamenten

Die Frucht ist ein Superfood-Allrounder. Um die positiven Effekte zu genießen, raten Experten dazu, täglich eine halbe Frucht zum Frühstück zu essen, optimal auch begleitend zu Mittag- und Abendessen. Ist einem die Frucht zu bitter, entfaltet sie auch gepresst als Saft oder in Smoothies ihre Wunder-Wirkung.

Doch es gibt eine Ausnahme: Wer Medikamente einnimmt, sollte besser auf den Verzehr von Grapefruits verzichten. Die Frucht hemmt ein Enzym im Körper, das Medikamente für den Organismus verwertbar macht. Dadurch kann die Wirkung, zum Beispiel von Blutdrucksenkern, Beruhigungsmitteln, Cholesterinsenkern oder Mitteln gegen Erektionsstörungen entweder verstärkt oder abgeschwächt werden.