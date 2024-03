Superfit mit 54: Das ist Jennifer Lopez' Knallhart-Routine

J. Lo's Traumbody kommt nicht von ungefähr. Mit Mitte 50 sieht die Sängerin einfach umwerfend aus! Wir verraten, mit welchem Training sie sich fit hält.

Gibt es eigentlich irgendjemanden auf der Welt, der kein Fan von Jennifer Lopez ist? Als Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin ist Jennifer Lopez ein wahres Multitalent und immer in Bewegung. Kein Wunder, dass sie und ihr trainierter Körper für viele ein Vorbild ist.

So hält Jennifer Lopez ihren Traumbody fit

Doch ihr Fitnessprogramm ist kein Zuckerschlecken: "Es ist ein Job", betont sie immer wieder in Interviews. Beinahe täglich trainiert Jennifer Lopez mit dem Star-Trainer David Kirsch. Zwar kann sich nicht jede:r von uns den Fitness-Guru der Stars als Personal Trainer leisten, doch zum Glück für uns plaudert Kirsch ab und zu aus dem Nähkästchen. Erst vor Kurzem verriet der Star-Trainer: Jennifer Lopez trainiert nach der Tracy-Anderson-Methode.

Waschbrettbauch mit 54: Jennifer Lopez ist top-fit!

Ihr Training erledigt sie immer morgens und startet so fit in den Tag. Der Trainingsfokus der Methode ist nicht auf den großen Muskelgruppen, die zum Beispiel beim Gewichtheben, Boxen oder Joggen im Vordergrund stehen, sondern auf den passiven Muskeln, die bei fließenden Tanzbewegungen zum Einsatz kommen. Für ihren Waschbrettbauch setzt J. Lo also nicht nur auf Crunches, sondern tanzt etwa zu rhythmischer Musik aus Jazz- und Streetdance. Zum Trainieren der Arme braucht sie nicht immer 10-Kilo-Hanteln, sondern macht auch fließende Kreisbewegungen. Bei J. Lo's Workouts wird also viel gehüpft, gesteppt und gekreist, so dass der gesamte Körper in Bewegung bleibt.

Außerdem baut Kirsch Elemente von Pilates, Cardiotraining, plyometrische Übungen, Ganzkörpertraining und Core- und Unterkörpertraining in die Workouts mit dem Superstar ein. "Der Mix ist sehr, sehr anspruchsvoll und sie nimmt es extrem ernst. Wenn ich sage: 'Wir machen heute das', sagt sie einfach: 'Toll!'", schwärmt er. Ihr Training läuft in einem hohen Tempo ab. Sie ist immer konzentriert und voller Energie. Kirsch, der Lopez Trainingsmoral bewundert, sagt zudem, dass der Star mit zunehmendem Alter einfach "noch schöner" wird. Absolut - der Lohn für die harte Arbeit kann sich sehen lassen!