Posh-Party: Mode-Ikone Victoria Beckham wird 50!

50 Jahre Posh! Am Mittwoch feiert Victoria Beckham einen großen Meilenstein - die Stil-Ikone wird nämlich ein halbes Jahrhundert alt. Und dieses besondere Ereignis feiert die Gattin von David Beckham natürlich mit ihren Liebsten.

Ein halbes Jahrhundert auf High Heels. Vor 30 Jahren wurde sie als Posh Spice weltberühmt. Heute ist das Ex-Spice-Girl erfolgreiche Designerin. Victoria Beckham blickt emotional auf ihr Leben zurück und vergewissert ihren Fans auf Instagram: Ihre geliebten High Heels werden sie auch durch das nächste halbe Jahrhundert tragen.

Runder Geburtstag. Victoria Beckham wird 50! © Getty Images ×

Pop-Ikone wird 50

Victoria Beckham kam am 17. April 1974 in Harlow, Großbritannien, als Victoria Caroline Adams zur Welt. Ihr großer Traum berühmt zu werden erfüllte sich schneller als gedacht. Mit nur 20 Jahren nahm sie an einem Band-Casting teil und erhielt eine Zusage, dass sie Teil einer der berühmtesten Girlgroups in der Geschichte werden würde.

Bis 2000 machte sich Beckham als "Posh Spice" einen Namen. Als Teil der fünfköpfigen Band "Spice Girls", gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Melanie "Mel B" Brown, Melanie "Mel C" Chisholm, Emma Bunton und Geraldine (Geri) "Ginger Spice" Halliwell, eroberte sie die Bühnen dieser Welt. Mit ihrer Debütsingle "Wannabe" landeten die "Spice Girls" in über 30 Ländern auf Platz 1 der Charts. Es folgten weitere Hits wie "Spice Up Your World", "Say You'll Be There" und "Stop", die sich millionenfach verkauften. Im Jahr 1998 verkündete die Band den Ausstieg von Geri Halliwell, was zu einer Pause und schließlich zur Auflösung der Band führte. Im Jahr 2007 gab es dann eine große Überraschung für die Fans: Die "Spice Girls" gingen ein letztes Mal auf eine große Welttournee mit all ihren Hits.

Female Empowerment. Die Spice Girls waren die berühmteste Girl-Band aller Zeiten. © Getty Images ×

Nach ihrer durchaus erfolgreichen Zeit als Popsängerin widmete sich Victoria Beckham irgendwann der Mode, erst als Model, dann als Designerin. 2008 gründete sie ihr eigenes Modelabel. Bis heute ist sie Chefdesignerin ihres gleichnamigen Labels "Victoria Beckham“. 2011 bekam sie sogar den British Fashion Award für das Label des Jahres, 2017 verlieh Prinz William ihr den Orden des British Empire für ihre Verdienste in der Modebranche.

Stil-Ikone. Selbst mit gebrochenen Fuß und Krücken verzichtete Victoria Beckham bei ihrer Fashion Show im Februar nicht auf High Heels. © Getty Images ×

Aber nicht nur Karriere-technisch, sondern auch privat hat Victoria Beckham heute einiges zu feiern. 1997 lernte sie den Fußballspieler David Beckham kennen – es war Liebe auf den ersten Blick. Nur wenige Monate nach ihrer Trauung wurde ihr erster Sohn Brooklyn Beckham geboren. Sohn Nummer zwei – Romeo – kam 2002 zu Welt. Drei Jahre später folgte ihr dritter Sohn Cruz. Ihr viertes Kind Tochter Harper machte ihr Familienglück 2011 komplett. Dabei war das Familienleben nicht immer einfach, wie Victoria und David Beckham in ihrer Netflix-Serie erzählen. Als Fußball-Gattin lebte sie zwischen Madrid, Miami, Los Angeles und London. Auch der ein oder andere (Affären-)Skandal brodelte in der Gerüchteküche.

Couple-Goals.Der Fußballer und die Ex-Sängerin sind seit 1999 verheiratet. © Getty Images ×

Heute ist die sechs-köpfige Familie stärker denn je. Die Kinder sind fast alle erwachsen und Victoria Beckham hat noch viel vor. Ihren runden Geburtstag will sie im Kreis ihrer Familie feiern. "David hat ein paar Überraschungen vorbereitet, aber was Victoria wirklich will, ist, von ihren Liebsten umgeben zu sein", verriet ein Insider gegenüber der "Daily Mail". Alle vier Kinder feiern mit und ihre beste Freundin Eva Longoria sowie das ein oder andere Spice Girl dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Happy Family. David und Victoria Beckham haben vier gemeinsame Kinder: Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper Seven. © Getty Images ×

Auf Instagram postet Victoria Beckham ein Foto von sich und verfasst darunter herzerwärmende Zeilen, in denen sie mit Stolz auf ihre Familie und ihren Erfolg der vergangenen Jahrzehnten zurückblickt: "Während ich mich darauf vorbereite, meinen 50. Geburtstag zu feiern (mit High Heels, versteht sich), fühle ich mich unglaublich dankbar, diesen Meilenstein erreicht zu haben (...) Ich glaube, dass man vieles sein kann: ein Popstar, eine Mutter, eine Ehefrau, eine Designerin. Meine Leidenschaft war schon immer, große Träume zu haben und dann noch größere zu träumen!", berichtet sie voller Stolz in Hinblick auf ihr bisheriges Leben.

In diesem Sinne, happy Birthday Posh!