Star-Dermatologin verrät: DAS hat Kendall Jenner alles machen lassen

Von wegen Natural Beauty! Kendall Jenner hat im Gesicht ganz schön nachhelfen lassen. Star-Dermatologin Dr. Emi Arpa nimmt die chirurgischen Eingriffe des Topmodels jetzt genauer unter die Lupe.

Bereits als Teenie stand sie dank der Reality-TV-Serie "Keeping Up With The Kardashians" neben ihren Schwestern Kim Kardashian & Co. im Rampenlicht. Heute zählt Kendall Jenner wohl zu den begehrtesten Models ihrer Generation. Sie läuft regelmäßig während der Fashion Weeks für Größen wie Chanel, Dior und Versace und gilt als bestbezahltes Model der Welt. Trotzdem werden der Beauty seit geraumer Zeit Schönheitsoperationen unterstellt.

Kendall Jenner bestreitet Schönheits-OPs

Regelmäßig spekulieren Fans im Netz, ob und was die 28-Jährige an sich hat machen lassen. Im Jahr 2017 dementierte Kendall Jenner die Gerüchte. "Das ist alles so anstrengend. Wieso sollte ich als Model etwas an meinem Gesicht verändern? Das macht doch überhaupt keinen Sinn", schrieb sie damals auf ihrer Website.

Doch ganz so natürlich ist die Hollywood-Schönheit nicht. In den sozialen Medien verrät Promi-Dermatologin Dr. Emi Arpa regelmäßig ihre persönliche Einschätzung zu den ästhetischen Eingriffen der Stars. In einem neuen TikTok-Video nimmt Dr. Emi, die selbst so berühmt ist, wie die Stars, denen sie die Lippen formt oder Botox verpasst, nun auch Kendall Jenner unter die Lupe.

Was hat Kendall Jenner alles machen lassen?

"Was mir direkt als erstes aufgefallen ist, ist ihre Hautstruktur", beginnt Dr. Emi ihr Video. Auf früheren Bildern erkennt man deutlich, dass das Model unter Akne gelitten hat.

Dank Botox und dermatologischen Behandlungen ist Kendall Jenners Teint gleichmäßig

© Getty Images ×

Doch von Pickelchen ist heute keine Spur mehr. Dr Emi geht daher von einer "systemischen Behandlung gegen die Akne aus, vielleicht mit Isotretinoin". Auch über Botox-Behandlungen ist sich Dr. Emi sicher. Hinzu kommt ein chirurgisches Augenbrauen-Lifting.

Bei Kendall Jenner sind Lip Flip und Lip Filler eindeutig © Getty Images ×

Auch eine Nasen-OP schließt die Star-Dermatologin nicht aus. Hier geht Dr. Emi definitiv von Fillern aus. Bei den Lippen "sieht man definitiv den Lip Flip. Das sieht man daran, dass wenn sie lächelt, die Oberlippe immer noch relativ beständig bleibt und sich nicht nach innen einkehrt", so Dr. Emi. Auch Lip Filler sei deutlich an dem Model zu erkennen.

Wie ihre Model-Kollegin Bella Hadid hat sich auch Kendall Jenner ihre Augenbrauen für einen frischen Look liften lassen © Getty Images ×

Zudem wurde "auch ihr Kinnmuskel leicht geschwächt". Daher sieht ihre Gesichtsform etwas feiner aus.

Zum Abschluss bestätigt die Star-Dermatologin, dass garantiert mehrere Behandlungen stattgefunden haben. Kendall Jenners Behauptung, sich noch nie unters Messer gelegt zu haben, stimmt daher nicht. Aber auch Kendalls Schwestern werden immer wieder mit dem Thema Schönheit-OPs konfrontiert und sorgen bei ihren Fans regelmäßig für wilde Spekulationen. Natürlich schön dürfte hier wie erwartet also nicht viel sein...