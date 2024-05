× Zu nackt? Nigerias First Lady kritisiert Meghans Outfit-Wahl

Vor kurzem stattete Herzogin Meghan Nigeria einen dreitägigen Besuch ab. Dabei verlief jedoch nicht alles nach Plan, denn für ihre Kleiderwahl wurde sie jetzt von Nigerias First Lady scharf kritisiert.

Erst vor wenigen Tagen besuchten Prinz Harry und Herzogin Meghan Nigeria im Rahmen von Harrys Herzensprojekt „Invictus Games". Dafür hasteten die beiden drei Tage lang von Termin zu Termin und sorgten wieder für reichlich Gesprächsstoff. Vor allem Meghans Garderobe wurde wieder genau unter die Lupe genommen und die konnte nicht jeden überzeugen. So kritisierte jetzt Nigerias First Lady Oluremi Tinubu die Outfit-Wahl der ehemaligen Schauspielerin.

Meghans Outfit war zu freizügig für Nigerias First Lady

Herzogin Meghan steht bei ihren öffentlichen Auftritten immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wo sie jetzt erneut zwischen die Fronten gerät. Für die Outfits ihrer dreitägigen Reise soll Meghan zwar über 140.000 Euro ausgegeben haben, genug Stil hatten diese für Nigerias First Lady trotzdem nicht.

© Getty Images ×

Oluremi Tinubu machte in ihrer Rede eine Bemerkung, die viele als Seitenhieb gegen Meghan verstehen. Wie „The Sun“ berichtet, sprach sie sich bei ihrem Auftritt anlässlich des Amtsjubiläums ihres Mannes von Präsident Bola Tinubu gegen die Nachahmung von amerikanischen Filmstars und deren Nacktheit aus und betonte, dass Mädchen und Frauen sich nicht danach sehnen sollten. Sie erklärte weiter in ihrer Ansprache: „Wir müssen etwas tun. Wir müssen ihnen sagen, dass wir Nacktheit in unserer Kultur nicht akzeptieren.“

Scharfe Kritik für Meghan

© Getty Images ×

Schnell waren sich die Fans auf Social Media einig, dass die First Lady Meghan kritisiert hat. Demnach sei die Schauspielerin kein gutes Vorbild für junge Mädchen. Dass sie explizit Meghan kritisierte, machte die First Lady auch schnell klar: „Warum ist Meghan hierhergekommen und hat nach Afrika gesucht? Das ist etwas, das wir mit nach Hause nehmen müssen." Da ist Meghan wohl unbewusst ein ziemlicher Mode-Fauxpas unterlaufen.