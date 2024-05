× So heiß räkelt sich Kendall Jenner im Sand

Kendall Jenner beweist einmal mehr, wie man einen Bikini richtig in Szene setzt. Als neues Werbegesicht der aktuellen „Calzedonia“-Bikini-Kollektion sorgt sie bei ihren Fans für Schnappatmung.

Heißer geht es kaum! Mit der neuen „Calzedonia“-Kampagne heizt Kendall Jenner in freizügigen Bikini-Pics ordentlich ein. Als neues Werbegesicht posiert das Model super sexy am Strand von Malibu und eröffnet damit feierlich die Bikini-Saison.

So heiß läutet Kendall Jenner den Sommer ein

© PR / Calzedonia ×



Auf Instagram teilte das Model gleich mehrere Aufnahmen ihres Bikini-Shootings und macht damit Lust auf heiße Tage am kühlen Nass. Auch ihre knapp 300 Millionen Followern waren begeistert von den heißen Aufnahmen, die sich an der freizügigen Fotoreihe gar nicht sattsehen können. In der Kommentarspalte überschütten sie Kendall mit Komplimenten.

© PR / Calzedonia ×

Für die Foto-Session schmiss sich die Jenner-Schwester in einen grünen Satin-Bikini und setzte mit gewagten Posen ihren Traumbody perfekt in Szene. Nicht nur ihre schier endlos langen Beine, sondern auch ihre knackigen Pobacken kommen dabei bestens zur Geltung. Der Bikini war farblich perfekt auf das Strandtuch abgestimmt und die Beauty strahlt auf den Aufnahmen in die Kamera.

Kendall Jenner zeigt sich oben ohne

Zwar fehlte bei ihrer Instagram-Caption eine Bildunterschrift, doch diese war bei dem Anblick gar nicht notwendig. Auf einem Bild zeigt sich die 28-Jährige oben ohne und bedeckte mit ihrer Hand nur das Nötigste, was nur wenig der Fantasie überließ. Doch in Sachen Bikini ist Kendall Jenner ein absoluter Voll-Profi. Ihr Instagram-Kanal besteht zum Großteil aus knappen Bikini-Aufnahmen in traumhaften Destinationen, wo sie garantiert alle Blicke auf sich zieht.