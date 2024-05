Met Gala 2024: Die besten Looks vom roten Teppich

Im Metropolitan Museum of Art ging Montagabend das glamouröseste Mode-Event des Jahres über die Bühne: Die Met Gala 2024. Unter dem Motto „The Garden of Time" präsentierte die Crème de la Crème der A-Prominenz ihre spektakulärsten Looks auf dem roten Teppich.

Wenn „Vogue“-Chefin Anna Wintour zur jährlichen Met Gala in New York einlädt, lassen sich die Stars nicht lange bitten. Am ersten Montag im Mai war es wieder so weit: Die größten Stars des Showbiz versammelten sich auf den Treppen des Metropolitan Museum of Art für die spektakulärste Mode-Veranstaltung des Jahres: Die Met Gala 2024. Die bekanntesten Stars und Sternchen versuchen jedes Jahr aufs Neue, mit ihren glamourösen und fantasievollen Red-Carpet-Looks bei den „Mode-Oscars“ aufzufallen. Und auch dieses Jahr geling es wieder vielen, legendäre Looks, Kreationen und Modemomente zu schaffen.

Die Gastgeberin des Abends Anna Wintour erschien in einer weißen Robe und floral-besticktem Mantel von Loewe © Getty Images ×

So stylten die Stars den diesjährigen Dresscode

Der Dresscode der diesjährigen Met Gala lautete „The Garden of Time“, inspiriert von einer gleichnamigen Kurzgeschichte des britischen Autors J.G. Ballard aus dem Jahr 1962. Die Erzählung dreht sich um die zerbrechliche und flüchtige Natur der Schönheit. Ballard beschreibt einen mystischen Schlossgarten, in dem ein Aristokratenpaar auf ihren Untergang wartet, umgeben von kristallinen Blüten und gläsernen Gewächsen, die Zeit und Raum beeinflussen. Die Stars haben den Dresscode der Met Gala floral umgesetzt. Im Mittelpunkt standen glamouröse und ausgefallene Designs mit zarten Stoffen und blumigen Akzenten.

Star-Aufgebot am Red-Carpet

Bei der diesjährigen Met Gala war alles vertreten, was Rang und Namen hat. Ein besonderer Hingucker war der Look von Co-Gastgeberin Zendaya. Der Hollywood-Star überraschte mit einem phänomenalen Outfit-Wechsel am Red Carpet. Eine ihrer Vintage-Roben war dabei dramatischer als die andere und auch das Blumen-Motto griff sie natürlich auf.

Die Co-Gastgeberinnen des Abends: J.Lo und Zendaya © Getty Images ×

Auch J.Lo lieferte in einem glitzernden Naked-Dress von Schiaparelli einen wahren Wow-Auftritt. Die Glitzer-Robe bedeckte nur das Nötigste und ließ den Popstar wie eine Märchenfee strahlen.

Jessica Biel © Getty Images ×

Der Best-Dressed-Star des Abends war definitiv Jessica Biel. Die Schauspielerin traf den Dresscode punktgenau und erschien in einer märchenhaften pinken Feder-Robe mit tiefem Ausschnitt.

Cardi B © Getty Images ×

Für einen aufregenden Fashion-Moment sorgte Cardi B. Die Rapperin erschien in einem XXL-Chiffonkleid des Labels Windowsen und sorgte mit ihrem Auftritt für viel Aufsehen.

Die best-dressed Stars der Met Gala 2024

Die Looks der diesjährigen Met Gala übertreffen alle Erwartungen.

Klicken Sie sich durch die besten Looks der Met Gala 2024 und stimmen Sie für das schönste Outfit des Abends!



