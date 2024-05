× Zendaya überrascht mit zwei Wow-Looks bei der Met Gala 2024

Zendaya lieferte uns bei der diesjährigen Met Gala nicht nur einen, sondern gleich zwei aufregende Looks und zeigte sich von ihrer wohl dramatischten Seite.

Nach einer fünfjährigen Abstinenz auf dem Mode-Event kehrte die „Challengers“-Darstellerin dieses Jahr als Co-Gastgeberin auf den berühmten roten Teppich zurück. Aus diesem Grund war es selbstverständlich, dass uns Zendaya einen unvergesslichen Fashion-Look liefern würde und sie enttäuschte nicht. Denn mit einem Wow-Kleid war bei der Schauspielerin noch nicht Schluss.

Zendaya überraschte mit zwei dramatischen Looks

Um den Dresscode „The Garden of Time“ zu ehren, arbeitete Zendaya mit ihrem langjährigen Stylisten Law Roach zusammen und kreierte wieder einmal Looks, die in die Modegeschichte der Met Gala eingehen werden.

© Getty Images ×

Für ihren ersten Look zeigte sich Zendaya als märchenhafter Bösewicht und warf sich in ein umwerfendes Kleid von Maison Margiela Artisanal by John Galliano, welches an sein eigenes Design für die Christian-Dior-Couture-Kollektion für Frühjahr 1999 angelehnt war. Das Kleid besteht aus einem schimmernden, dunkelgrünen Bustierkleid, welches mit blauem Tüll umwickelt und mit aufwendigen Verzierungen beschmückt ist. Den Look rundete die 27-Jährige mit einem schwarz-rotem Augen-Make-up, schmalen Brauen und einem dunklen Lippenstift ab.

Zendaya wird zum Highlight des Abends

Ihr zweiter Look war nicht weniger spektakulär. Gegen Ende des Abends überraschte Zendaya ihre Fans, als sie plötzlich wieder auf der Treppe der Met Gala auftauchte.

© Getty Images ×

Diesmal trug sie ein schwarzes Kleid samt XXL-Schleppe. Dabei handelt es sich um eine noch nie getragene Vintage-Couture-Robe von Givenchy aus der Frühjahrskollektion 1996, die John Galliano für das Haus entworfen hat. Nicht zu übersehen war der lange Rock, der fast die gesamte Treppe der Met einnahm.

© Getty Images ×

Als wäre das nicht auffällig genug, krönte Zendaya ihren Look mit einem Fascinator in Form eines Blumenstraußes, der mit schwarzem Tüll umwickelt war.