Rachel McAdams: Beauty-Statement mit "natürlicher Schönheit"

Die "Mean Girls"-Schauspielerin zeigt in einem Fotoshooting des Magazins "Bustle" ihre natürliche Schönheit - ohne Retusche und samt Achselbehaarung.

Für ihre amerikanischen Fans war es fast so, als hätte sich Rachel McAdams splitternackt gezeigt. Dabei enthüllte die Hollywood-Schauspielerin nur, dass sie sich die Achselhaare nicht rasiert hatte. Mit ihrem Schock-Shooting setzt die Oscar-nominierte Schauspielerin ein Beauty Statement gegen den "Filter-Wahn" der Mode- und Beautywelt, und präsentiert selbstbewusst ihr "wahres Ich".

"Das ist mein Körper"

Bei dem Fotoshooting wollte der Hollywood-Star der Welt ihr "wahres Ich" vorführen. "Ich trage für das Shooting zwar sexy Unterwäsche und enge Kleider, aber ich habe zwei Kinder, und mein Körper ist nicht perfekt. Mir ist es wichtig, der Welt diesen auch so originalgetreu wie möglich zu zeigen.“

Für das Magazin-Shooting bestand McAdams darauf, die Bilder so wenig wie möglich zu bearbeiten. Sie wollte ihre natürliche Schönheit zeigen, und dabei nichts verbergen.

Höhepunkt ihrer Karriere

Die Schauspielerin wirbt derzeit für den Film "Are You There God? It's Me Margaret", eine Verfilmung des Buchs von Judy Blume.

In ihrem Interview mit "Bustle", verriet McAdams sich immer noch „schuldig“ zu fühlen, weil sie Mitte der 2010er Jahre am Höhepunkt ihrer Karriere eine zweijährige Hollywood-Pause einlegte, um „am Boden zu bleiben“. Damals lehnte sie Hauptrollen in Filmen wie „Der Teufel trägt Prada“, „Casino Royale“ und „Mission: Impossible III“, ab. „Ich fühlte mich schuldig, weil ich die Gelegenheit, die mir geboten wurde, nicht genutzt habe. Ich war mit meinem Leben zu dem Zeitpunkt auch ohne der Schauspielerei zufrieden. Ich fühlte mich stets unter Druck gesetzt und brauchte einfach eine Auszeit", gestand McAdams.