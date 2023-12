Botox-Falle: So sehr hat sich Nicole Kidman verändert

Botox oder schlechte Beleuchtung? Diese Frage stellen sich gerade zahlreiche Fans von Nicole Kidman, nachdem sie am Mittwoch im Palace Verona Theater in Sydney bei der Premiere ihrer neuen Amazon-Prime-Serie "Expats" über den roten Teppich schritt - und kaum wiederzuerkennen war.

Zwanzig Jahre später ist die Liste von Nicole Kidmans weltweiten Filmerfolgen und Auszeichnungen immer länger geworden. Mit ihr aber anscheinend auch der Druck, jugendlich und faltenlos zu bleiben. Ihr fröhliches Lachen wirkt mittlerweile böse. Der Mund lächelt zwar, doch das obere Drittel des Gesichtes bleibt eingefroren.

Frozen-Botox-Face

Die Hollywood-Schauspielerin ist das prominenteste Beispiel eines "Frozen Botox Face". Dabei wirkt das Gesicht durch den Einsatz von Botulinumtoxin komplett eingefroren. Auch am Glanz und der Oberfläche der Haut kann man den langjährigen und exzessiven Einsatz von Botox erkennen. Beim nach oben schauen sieht man zu-gebotoxten Leuten ihre Behandlungen besonders stark an. Auch bei Kidman ist die Affinität zu Botox beim Blick nach oben besonders auffällig.

Nicole Kidman, 2023 © Getty Images ×

Nicole Kidman äußert sich zu Beauty-OPs

War da etwa jemand zu oft beim Beauty-Doc? Natürlich nicht, wenn man Nicole Kidman fragt. Gegenüber der Zeitschrift "Marie Claire" beteuerte der Star: "Um ehrlich zu sein, bin ich ganz natürlich." Auf ihren neuen Red-Carpet-Fotos wirkt die Haut der Schauspielerin jedoch verdächtig glatt gebügelt, die Gesichtszüge versteinert, die Augen erinnern an ein Kätzchen.

Fans von neuem Aussehen schockiert

"Was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Du fängst an, wie ein Monster auszusehen, dabei warst du mal so schön“, schreibt ein Fan in den sozialen Medien. "Du siehst nicht mehr wie du selbst aus, Nicole", ein anderer. Ob zu viel Botox oder nicht, eins ist sicher: Das Gesicht von Nicole Kidman sieht deutlich anders aus, als noch vor einigen Jahren.

Nicole Kidman, 1995 © Getty Images ×

Vielleicht ist Kidman auf den neuesten Schnappschüssen aber auch einfach nur ungünstig belichtet, immerhin eine der Lieblingsausreden von Hollywood-Ladies. Ganz ohne Beauty-Doc gefällt uns Nicole am besten!