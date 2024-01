Trendfrisuren 2024: Das sind die angesagtesten Haarschnitte

Neues Jahr, neuer Hairstyle! Auch Trendfrisuren gibt es jedes Jahr in einem neuen Look. Mit diesen angesagten Frisuren bringen Sie wieder frischen Schwung ins Haar.

Der Beginn eines neuen Jahres ist der perfekte Zeitpunkt für eine Haarveränderung. Mit dem neuen Jahr gibt es auch einige neue Haar- und Frisurentrends: Von Blunt Bob bis Buzz Cut ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir zeigen, mit welchen Haarschnitten Sie gerade absolut im Trend liegen. Hier kommen die fünf schönsten Trendfrisuren 2024:

70s Bangs

Dakota Johnson. © Getty Images ×

Die 70er Jahre feiern ein Revival und bringen uns diesen stylischen Pony-Schnitt zurück, den schon Stilikonen wie Jane Birkin und Brigitte Bardot getragen haben. Die Frisur unterscheidet sich von einem klassischen Pony durch die langen Strähnen und den stufigen Schnitt. Das schenkt dem Haar Lebendigkeit und lässt sie lässig ins Gesicht fallen. Ob ins Gesicht getragen oder mit einem leichten Scheitel à la Curtain Bangs – diese Pony-Frisur ist 2024 die angesagteste Art, Pony zu tragen.

Blunt Bob

Selena Gomez. © Getty Images ×

Die coole Kurzhaarfrisur gehört 2024 zu den absoluten Haartrends. Bei der Trendfrisur werden die Haarlängen akkurat auf die gleiche Länge geschnitten, also ohne Stufen oder Ausdünnung. Das macht den Blunt Bob nicht nur pflegeleicht, sondern auch unkompliziert. Was den Haarschnitt außerdem beliebt macht, sind die vielen Möglichkeiten, den Bob ohne viel Aufwand zu stylen. Ob im Sleek Look oder mit weichen Naturwellen – die Trendfrisur schmeichelt jeder Haarstruktur.

Buzz Cut

Cara Delevingne. © Getty Images ×

Der Buzz Cut ist gefragt wie nie. Bei dem Frisurentrend werden die Haare bis auf ein paar Zentimeter abrasiert, sodass die Kopfhaut durch die kurzen Stoppeln hindurchschimmert. Dadurch wird der Fokus voll und ganz auf das Gesicht gelenkt und Gesichtskonturen werden betont. Wie gut der ultrakurze Haarschnitt aussehen kann, zeigten schon Stars wie Cara Delevingne, Kristen Stewart, oder Kate Hudson. Ein weiterer Pluspunkt ist das einfache Styling und keine Bad Hair Days!

Shag Cut

Miley Cyrus. © Getty Images ×

Dieser Cut dominiert die Straßen der Modemetropolen und hat bereits die Laufstege erobert. Der Name kommt vom englischen Wort "shaggy", was so viel heißt wie zottelig. Der Hairstyle lebt von mehreren Schichten, in denen das Haar geschnitten wird und zeichnet sich durch wild gestufte, zottelige Haare aus, die einen frechen und lässigen Look vermitteln. Die Frisur muss auch nicht aufwendig gestylt werden: Etwas Strukturspray, um die Stufen zu betonen – Fertig.

No-Color Color

Heidi Klum. © Getty Images ×

Die Betonung der natürlichen Schönheit wird immer beliebter, so auch beim Thema Haarfarbe. Mit dem neuen No-Color-Color-Trend soll die Haarfarbe so wirken, als wäre das Haar überhaupt nicht gefärbt. Ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr bekommt die Naturhaarfarbe ein subtiles Upgrade. Dabei sorgen natürlich eingearbeitete Lichtreflexe für eine frische, natürliche Ausstrahlung und helle Gesichtszüge. Der Trend funktioniert mit jeder Haarfarbe und ist ideal für alle geeignet, die sich einen sehr natürlichen Look wünschen.