× Der Vokuhila feiert ein modisches Comeback

Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Der Vokuhila zählt zu den absoluten Trendfrisuren 2023!

Vokuhila? Im Ernst? Normalerweise verbinden wir die schräge Frisur eher mit prolligen Fußballspielern der 80er-Jahre. Doch Stars wie Miley Cyrus, Rihanna, Dua Lipa sowie die Designer und Models bei Gucci, Saint Laurent & Co. zeigen nun, dass es auf die Frage "Ist der Vokuhila wieder im Trend?" eine ganz klare Antwort gibt: Ja!

Was genau ist ein Vokuhila?

Der Vokuhila-Haarschnitt zeichnet sich dadurch aus, dass das Haar vorne kurz und hinten lang getragen wird. Der Name leitet sich vom deutschen Begriff "vorne kurz, hinten lang" ab. Ursprünglich wurde der "Mullet" – so lautet der englische Name des Haarstyles – in den 70er- und 80er-Jahren durch Musiker wie Paul McCartney und David Bowie populär. Doch zu der Zeit, als Fußballspieler wie Oliver Kahn oder Mike Werner den trendigen Haarschnitt übernahmen, verlor der Vokuhila sein einst "cooles" Image. Das Tragen eines Vokuhilas galt fortan als peinlich und prollig, insbesondere zu Kostümpartys zogen Perücken den Haarschnitt ins Lächerliche. Bis jetzt...

© Getty Images ×

Der Vokuhila ist DIE Trendfrisur 2023

Wie bereits in den 70er- und 80er-Jahren bringen auch in den 2020er-Jahren die Stars den Vokuhila-Trend wieder auf den Laufsteg. Vor allem in den Friseursalons Berlins ist die gestiegene Nachfrage der Frisur zu beobachten, berichtet kürzlich die "Süddeutsche Zeitung". Obwohl der Vokuhila eine geschlechtsneutrale Frisur ist, die von Männern wie von Frauen getragen werden kann, ist die Nachfrage derzeit besonders hoch unter den Frauen.

Wem steht die Trendfrisur?

Das Schöne an einem Vokuhila-Haarschnitt ist, dass er eigentlich jedem steht. Die Unisex-Frisur kann bei lockigem Haar, glattem Haar oder welligem Haar getragen werden. Da es sich bei der Vokuhila-Frisur um einen "Ugly" Haarschnitt handelt, muss man sich auch keine Sorgen machen, ob der Vokuhila-Schnitt zu einem passt. Er "schmeichelt" praktisch jeder Gesichtsform.