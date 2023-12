Julia Roberts verrät ihre Beauty-Sünden

Wenn Sie Ihrem jüngeren Selbst einen Beauty-Rat geben dürften, was würden Sie sagen? Schauspielerin Julia Roberts fiel auf die Frage schnell etwas ein. Wir verraten, welche Beauty-Ratschläge sie ihrer jüngeren Version mit auf den Weg geben wollen würde und wie ihre Routine heute aussieht.

Wenn Sie Ihr jüngeres Ich treffen würden, welchen Beauty-Tipp würden Sie ihr oder ihm dann geben? Immer Sonnencreme verwenden? Weniger blauen Lidschatten auftragen? Aufhören, Ihre Augenbrauen zu überzupfen? Letzteren Beauty-Tipp würde sich Schauspielerin Julia Roberts selbst geben, wenn sie könnte.

Julia Roberts hat drei Tipps für ihr jüngeres Ich

In einem Interview mit dem US-Magazin "People" verriet der Holylwood-Star drei Tipps für ihr jüngeres Selbst: "Steh gerade. Es wird alles gut und zupf bitte nicht deine Augenbrauen.“

Ob sich die drei Kinder der Schauspielerin an den Rat ihrer Mutter halten, ist unklar. Doch Julia Roberts selbst hält sich inzwischen wohl an ihren eigenen Beauty-Rat, denn ihre Augenbrauen sehen fluffig und voll aus wie früher.

Natural Beauty: Julia Roberts wurde schon fünf Mal zur schönsten Frau der Welt gekürt. © Getty Images ×

Julia Roberts hat keine aufwendige Pflegeroutine

Indem sie ihre Augenbrauen in Ruhe lässt, spart sich die "Pretty Woman"-Schauspielerin auch direkt Zeit. Denn wie die 56-Jährige weiter verrät, ist sie kein Fan von aufwendigen Beautyroutinen. Ihr Aufwand ist eher gering und sie "könnte definitiv etwas mehr machen", verrät sie in einem Interview. "An einem normalen Tag putze ich mir bloß die Zähne, wasche mein Gesicht und trage Sonnencreme auf. Ich bin eine Mutter und gebe mir oft keine Mühe, mich um mich selbst zu kümmern."

Mit ihrem sympathischen Lächeln strahlt Julia Roberts über ganz Hollywood hinweg. © Getty Images ×

Darauf kann Julia Roberts nicht verzichten

Was bei der Beauty-Routine der Schauspielerin jedoch auf keinen Fall fehlen darf, ist Handcreme. "Meine Hände werden vom vielen Geschirr spülen sehr trocken", sagt der Star. Klingt auf jeden Fall viel bodenständiger, als die Beauty-Routinen ihrer Hollywood-Kolleginnen.

Abgesehen von ihrem simplen Beauty-Programm unterstützt Julia Roberts ihren Körper mit einer ausgewogenen Ernährung. Wie der Star schon mehrmals in Interviews erzählt, versuchen sie und ihre Kinder sich achtsam zu ernähren. Dennoch sei ihr wichtigster Beauty-Tipp: "Ruhig bleiben, viel Wasser trinken, schlafen und nicht vergessen, zu lächeln".