Cate Blanchett im großen MADONNA-Beauty-Talk

Vera Russwurm: ''Irgendwann muss alles zu Ende gehen'' Zum letzten Mal talkte Vera Russwurm in dieser Woche in ihrem ORF-Format. Nach rund 45 Jahren macht die 64-Jährige Schluss mit ihrer regelmäßigen TV-Präsenz. Was sie nun vorhat, verrät die Powerlady in MADONNA.