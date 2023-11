× Anne Hathaway im Talk: ''Ich werde leicht missverstanden''

Hollywood-Star Anne Hathaway spricht über mutige Karriereentscheidungen, den Druck, immer alles richtig machen zu müssen, und ihr sensationelles Fashion-Comeback.

Für ihre Rollen in Blockbustern wie „Brokeback Mountain“ und „Interstellar“ wird Anne Hathaway als eine der begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods gefeiert. Doch für Millennials und die Generation Z, die mit Coming-of-Age-Filmen wie der "Princess Diaries"-Serie und "Der Teufel trägt Prada" aufwuchsen, repräsentiert sie weitaus mehr als eine äußerst talentierte Schauspielerin – und nimmt für viele eher die Rolle einer großen Schwester an. Eine Rolle, die ihr genauso viel Spaß macht, wie die ihrer Filme. "Es ist ein wunderschönes Gefühl zu wissen, dass man in irgendeiner Art und Weise das Leben von jemanden beeinflusst hat. Ich fühle mich geehrt, dass ich so viele Menschen beim Erwachsenwerden begleiten durfte," erzählt die Oscar-Gewinnerin im Interview mit NET-A-PORTER's Digital-Magazin PORTER.

© Cass Bird für PORTER, NET-A-PORTER.COM ×

Filmreifer Fashion-Star

Zwar wurde Hathaway immer schon für ihre glamourösen Red-Carpet-Auftritte gefeiert – doch im Sommer des letzten Jahres lösten ihre Looks ein Popkultur-Phänomen aus: Die Mode-Renaissance von Anne Hathaway oder die „Hathaissance“, wie ihr Fashion-Comeback liebevoll in den sozialen Medien getauft wurde. Hathaways Looks sorgten für Furore. Gerade erst in ihrer neuen Mode-Ära angekommen, landete sie schon bald den nächsten Karriere-Coup: Als Kampagnengesicht der Versace Icons Kampagne. Nach zwei Jahrzehnten in der Showbiz-Branche fühlte sich Hathaway endlich selbstbewusst in ihren Looks: "Es macht keinen Unterschied, ob du es richtig oder falsch machst. Viel wichtiger ist, ob es dir auch Spaß macht. Fühlst du dich in deiner Kleidung wohl? Fühlst du dich, wie du selbst? Funktioniert der Look für dich?"

Dachte an Karriereende mit Mitte 30

Mit 41 arbeitet Hathaway immer noch mit demselben Team zusammen, das ihre Karriere seit ihrem 16. Lebensjahr begleitet. Doch trotz großem Hollywood-Ruhm, nichts wird für sie als selbstverständlich betrachtet: "Als ich als Kind in dieser Branche anfing, wurde mir gesagt, dass meine Karriere mit Mitte 30 zu Ende sein wird. Auch heute noch stehen Frauen vor diesem Problem. Doch die Branche hat sich seitdem auch weiterentwickelt und viele Frauen haben weit in ihr Leben hinein erfolgreiche Karrieren. Das finde ich großartig."

© Cass Bird für PORTER, NET-A-PORTER.COM Anne Hathaway trägt ein Kleid von Tom Ford, via NET-A-PORTER.com ×

Anne Hathaway hat es jedenfalls als eine dieser Frauen geschafft. Als Ehefrau und Mutter zwei Söhne nimmt ihre bahnbrechende Karriere in ihren Vierzigern nochmal richtig Schwung auf. Doch auch für sie war es nicht immer einfach. Nachdem die Schauspielerin 2013 einen Oscar gewann, wurde sie von vielen beschuldigt, zu ehrgeizig zu sein und ihren Erfolg zu offensichtlich zu wollen. "Es ist definitiv riskanter, lustig sein zu wollen, als ernst wahrgenommen zu werden. Ich denke, dass viele meinen Humor nicht verstehen, weil er nun mal anders ist, als sie erwarten würden“, sagt der Star. „Ich werde leicht missverstanden. Ein Grund, warum ich zusätzlichen Druck verspüre, besonders darauf zu achten, dass ich mich immer sehr deutlich ausdrücke“.

Powerfrau mit Privatsphäre

Doch mit 25 Jahren Erfahrung hat Hathaway gelernt, zwar stets authentisch rüberzukommen, aber dennoch ihr Privatleben so sehr wie möglich, auch privat zu halten. "Meine Privatsphäre ist mir für meine Gesundheit sehr wichtig. Doch viel wichtiger ist mir, dass ich Teil eines Teams bin, ich habe eine Familie, und am Ende des Tages geht es nicht nur um mich“.

© Cass Bird für PORTER, NET-A-PORTER.COM Anne Hathaway trägt einen Mantel von Balenciaga, BH von Gucci, Jeans von Bottega Veneta, via NET-A-PORTER.com ×

Für das Shooting von PORTER wurde Anne Hathaway von Cass Bird fotografiert und von Helen Broadfoot gestylt. Sie trägt Versace, Tom Ford, Balenciaga, Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent und The Row von NET-A-PORTER. Das vollständige Interview mit Anne Hathaway lesen Sie unter www.net-a-porter.com/porter/article-624926e64c1dc5dc