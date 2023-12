Zu viel Botox und Filler? Emily Blunt sorgt für Spekulationen

Um den Alterungsprozess aufzuhalten nehmen so manche Stars radikale Beauty-OPs in Kauf. Auch Emily Blunt - die einst als natürliche Schönheit galt - scheint es mit dem Beauty-Wahn nun etwas übertrieben zu haben. Auf neuesten Bildern erkennen Fans den Hollywood-Star kaum wieder.

Sie wirken ewig jung - doch möglicherweise liegt das nicht immer nur an Wasser, Yoga und guten Genen. Ob Botox, Lifting oder andere Schönheitsoperationen, die großen Stars lassen sich so einiges einfallen, um so lange wie möglich straff auszusehen. Auch Emily Blunt scheint nun zu versuchen, die Zeit anzuhalten. Denn so wie noch vor ein paar Jahren, sieht die britische Schauspielerin nicht mehr aus...

Gesicht unnatürlich steif

Bei einem Red-Carpet-Auftritt diese Woche in Los Angeles, sorgte der "Teufel trägt Prada"-Star für Aufsehen. Als sie bei der SAG-AFTRA Foundation Conversations Career einen Bühnentalk hielt, sah sie plötzlich ganz anders aus. Das Gesicht unnatürlich steif, kaum eine Mimik und viel mehr Volumen in den Wangen, als noch vor ein paar Jahren.

Emily Blunt in Los Angeles, Dezember 2023.

War hier etwa der Beauty-Doc am Werk? In den sozialen Medien wird gemutmaßt, sie habe sich die Wangen auffüllen und Botox-Injektionen verabreichen lassen. "Was ist denn hier passiert?!!! Sie sieht so anders aus!", äußert sich ein Fan auf Instagram. Vergleicht man die jüngsten Bilder mit älteren der Schauspielerin, erkennt man die Veränderung deutlich.

Emily Blunt vor ungefähr zehn Jahren, 2014.

Zu Schönheitsoperationen selbst hat sich Emily Blunt bisher nicht öffentlich geäußert.