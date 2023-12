× Cher lüftet mit 77 Jahren ihr Anti-Aging-Geheimnis

Seit fast 60 Jahren steht Cher im Rampenlicht. Nun verrät die 77-Jährige Pop-Ikone wie sie mit dem Älterwerden umgeht - und was ihr einzigartiges Anti-Aging-Geheimnis ist.

Bühnen-Auftritte, Red-Carpet-Looks und Beauty-Kampagnen mit Wow-Effekt: Cher weiß in jeder Situation zu glänzen. Und selbst nach 60 Jahren im Show-Business ist Cher stets fit, top-gestyled und sieht heute noch so aus, wie zu Beginn ihrer Karriere.

Älter werden lässt Cher nicht zu

Was das Älterwerden angeht, vertritt der Superstar dabei eine klare Linie: "Grau werden mag für andere Frauen okay sein, aber ich lasse es schlicht nicht zu", so die Sängerin in einem Interview mit dem US-Magazin "People". Ihren Signature-Look, ihre schwarze Mähne, hat die 77-Jährige nun gegen ein jugendliches Blond eingetauscht.

© Getty Images ×

Liebe hält sie jung

Nichts hält bekanntlich so jung wie die Liebe. Das dürfte wohl auch Chers Beauty-Geheimnis sein. Zumindest fühlt sich die Sängerin deutlich jünger, seit sie mit dem Musikproduzenten Alexander Edwards zusammen ist, wie sie in einem Interview mit "Bunte" verrät. Das Paar sorgte zu Beginn ihrer Beziehung für großes Aufsehen. Der Altersunterschied zwischen Cher und Edwards beträgt nämlich stolze 40 Jahre. Die Beziehung zu einem jüngeren Partner führe laut der Sängerin dazu, viel Kontakt zu jungen Menschen zu haben und dadurch selber jung zu bleiben.

© Getty Images ×

Muss nicht immer ein Glam-Look sein

Mit dem Alter hat sich auch die Schönheits-Philosophie des Superstars geändert. Heute würde man Cher eher mit einem frisch gewaschenen Gesicht und hochgeknuddelten Haaren antreffen als mit Glitzer-Make-Up, verrät sie im "People"-Interview. Wenn es dann aber doch wieder glamouröser sein soll, schwört die Sängerin auf künstliche Wimpern. Cher bleibt sich am Ende dann eben doch treu!