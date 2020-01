So kurz sollte ein Bad dauern

1. Die perfekte Badetemperatur Weniger ist mehr! Gerade wenn man aus der Kälte kommt, kann das Badewasser oft nicht heiß genug sein – aber das ist leider sehr schädlich für den Lipidfilm der Haut. 36–38 Grad Wassertemperatur sind ideal, um uns wohlig aufzuwärmen und die Haut dennoch nicht zu sehr zu strapazieren. 2. Die ideale Stimmung Bei grellem Licht und Chaos im Bad kommt auch mit dem besten Badezusatz keine gemütliche Stimmung auf. Am besten, während das Wasser in die Wanne läuft, für das perfekte Umfeld inklusive gedämpftem Licht und entspannender Musik sorgen. So wird das Bad garantiert zur echten Wellness-Wonne! 3. Weniger Schaum – lieber mehr Öl Auch wenn wir beim Thema Baden gleich an Berge von Schaum denken – speziell bei eher trockener Haut sollte man davon lieber die Finger lassen. Reichhaltige Öle oder cremige Milch-Zusätze duften genauso fein und verwöhnen die Haut schon während des Badens. 4. Sanftes Bade-Finale Nicht grob sein! Nachdem wir der Wanne entstiegen sind, sollten wir die Haut nur zart mit einem weichen Handtuch abtupfen und nicht wild abrubbeln. Dadurch wird nicht nur die nach dem Bad sensible Haut geschont, auch das feine Öl aus dem Badezusatz kann dann noch wunderbar in die Haut einziehen. 5.Und dann ist Badeschluss! Nicht übertreiben Auch wenn man das Gefühl hat, man könnte ewig im warmen Wasser liegen – nach spätestens 20 Minuten sollte man, auch mit Öl-Zusatz, raus aus der Wanne. Sonst wird der hauteigene Schutzfilm der Haut zu stark angegriffen und sie trocknet leichter aus.