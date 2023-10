Auf diese Geheimzutat im Kaffee schwört Jennifer Aniston

Jennifer Aniston hat selbst mit 54 Jahren wunderbar pralle Haut. Ihr Beauty-Geheimnis teilt sie mit ihren Fans auf Instagram: Anstatt einer Anti-Aging Creme mischt sie eine besondere Zutat in ihren Kaffee.

Seit ihrer Zeit als Rachel in der Erfolgsserie "Friends" scheint Jennifer Aniston kaum gealtert zu sein. Wie vor dreißig Jahren strahlt die Schauspielerin auch heute faltenfrei und mit einem jugendlichen Charme vor den Kameras. Neben einer strengen Fitnessroutine und einer gesunden Ernährung teilt sie nun auf ihrem Instagram-Profil, welches Anti-Aging Wundermittel sie in ihren Kaffee mischt, um der Hautalterung entgegenzuwirken.

Jennifer Aniston schwört auf Kollagen-Pulver in ihrem Kaffee

Für einen strahlenden, ebenmäßigen Teint schwört Jennifer Aniston auf das Kollagen-Pulver von VITAL PROTEINS. Die Hollywood-Beauty hat das Kollagen-Pulver fest in ihre Beauty-Routine integriert und nimmt es täglich zu sich. Sie mischt das Pulver entweder unter ihren Frühstücks-Smoothie – was auch Hailey Bieber bevorzugt – oder in ihren morgendlichen Kaffee.

Prime Deal Days: Jennifer Anistons Kollagen-Pulver jetzt günstiger shoppen

Bei Amazon kostet das Kollagen-Pulver von VITAL PROTEINS um die 39 Euro. Im Zuge der Prime Deal Days ist es jedoch um fast 11 Euro reduziert – da lohnt es sich, zuzuschlagen! Laut Hersteller besteht es lediglich aus Fisch-Kollagen-Peptiden. Auf den Zusatz von Milch, Gluten und Zucker wird gänzlich verzichtet.

Was ist Kollagen?

Kollagen ist das am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Körper. Als Strukturprotein gewährleistet Kollagen die Festigkeit des Bindegewebes, der Haut, der Bänder und Sehnen, des Knorpels, der Knochen, der Skelettmuskulatur, der Blutgefäße und sogar der Zähne. Die Funktionen von Kollagen gehen somit weit über reine Ästhetik hinaus und sind entscheidend für die Stabilität und Struktur verschiedener Gewebe im Körper.

Anti-Aging-Wirkung von Kollagen

Kollagen spielt eine entscheidende Rolle für die Spannkraft der Haut, und ein stabiles Kollagengerüst trägt dazu bei, Falten zu minimieren. Die körpereigene Kollagenproduktion nimmt bereits ab dem 25. Lebensjahr ab. Daher wird die äußerliche Anwendung von Kollagen in Form von Cremes immer beliebter. Noch effektiver für eine langfristige Stärkung des Kollagengerüsts ist die orale Einnahme in Form von Pulver oder Kapseln.

Dr. Emi Arpa, eine gefeierte Dermatologin auf Instagram bestätigt, dass die orale Einnahme von Kollagenpeptiden durchaus eine positive Wirkung auf das Kollagengerüst der Haut haben kann. "... da Kollagenpeptide in Cremes nur begrenzt wirken können, da sie wahrscheinlich nicht tief genug in die Haut eindringen können. Aus diesem Grund ist die orale Einnahme von Kollagen eine vielversprechende Alternative zu Kollagen-Cremes, um der Hautalterung entgegenzuwirken.", erklärt die Hautexpertin.