Alternativprogramm auf der Couch

Sofa-Sex 1/5

Sofa Surfing Bei dieser Doggy-Style-Variation kommt die Armlehne zum Einsatz.



SIE beugt sich über die Armlehne, ein Bein steht, das andere positioniert sie auf der Sitzfläche. Mit dem Armen stützt sie sich ab, während ER aus einer stehenden Position von hinten in sie eindringt. Für ein Plus an Klitoris-Stimulation einen Vibrator zwischen Armlehne und Schritt legen.